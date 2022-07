PSG Mercato : 12M€, le Paris SG boucle une importante signature

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2022 à 17:10

PSG Mercato : En tournée promotionnelle au Japon, le Paris Saint-Germain a signé un important contrat. Un joli chèque sur cette période de mercato.

PSG Mercato : Un contrat XXL signé avec la chaîne japonaise TBS

La tournée estivale du Paris Saint-Germain au Japon aura été rentable. Présent depuis le 17 juillet dans l’archipel asiatique, le club de la capitale va toucher un joli pactole pour cette tournée plus commerciale que sportive. Selon les informations du quotidien L’Équipe, cette campagne promotionnelle va rapporter 12 millions d’euros au Champion de France, soit l’un des contrats les plus juteux parmi tous les clubs européens qui se sont déplacés à travers le monde pour leur préparation de présaison.

Ce montant a été versé par les organisateurs, la chaîne de télévision Tokyo Broadcasting Services (TBS). Une jolie somme qui permet au PSG d’assainir ses finances, alors que l’opération dégraissage traîne toujours. Toutefois, si le succès économique est épatant, le résultat sportif ne suit pas forcément et la direction parisienne a pris une décision importante sur cette tournée en Asie.

PSG Mercato : Le Paris SG va écourter son séjour au Japon

Au départ, la délégation parisienne devait aller directement du Japon en Israël, histoire d’optimiser le séjour en Asie. Mais selon L’Équipe, un changement de programme a été décidé face à la situation. Il est impossible pour Christophe Galtier de programmer plusieurs séances dans la journée avec cette chaleur et les organismes fatiguent très vite. Même si ces 12 millions d’euros représentent l’un des plus gros contrats de l’été pour un club européen en tournée, Nasser Al-Khelaïfi a approuvé un retour vers Paris avec quelques jours d’avance. Au lieu de quitter le Japon le 28 juillet, ce sera dès le 25 ou le 26 afin de récupérer et passer trois jours pour des entraînements « normaux » au Camp des Loges.