PSG Mercato : Galtier répond cash à Nasser Al-Khelaïfi pour Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2022 à 22:11

PSG Mercato : Si Nasser Al-Khelaïfi semble dans le doute pour Neymar, le nouveau coach du Paris SG, Christophe Galtier, sait ce qu’il attend de lui.

PSG Mercato : Christophe Galtier compte sur Neymar au Paris SG

Dans une récente interview accordée au quotidien espagnol Marca, Nasser Al-Khelaïfi a lancé un grand froid sur l’avenir de Neymar au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. « On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes (…) Neymar fait-il partie du nouveau projet ? On ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », a déclaré le président du club de la capitale.

Laissant ainsi la porte ouverte pour un départ de la star brésilienne en cas d’offre satisfaisante. Mais ce mardi, le nouveau coach des Rouge et Bleu a tenu un tout autre discours concernant l’ancien milieu offensif du Barça. En effet, Christophe Galtier a très clairement indiqué que Neymar est un élément clé du système de jeu qu’il compte mettre en place à Paris.

« Neymar est un joueur de classe mondiale, quel entraîneur ne voudrait pas l'avoir dans son effectif ? Il faut trouver un équilibre dans l'équipe. J'ai une idée très précise de ce que j'attends de lui. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais je souhaite qu'il reste chez nous », a confié Galtier en conférence de presse avant d’ajouter : « je vais le rencontrer, être à l’écoute. Je vais échanger avec l’ensemble des joueurs (…) Il faut partager avec eux, mais aussi imposer ce que doit être la force du groupe. » Toutefois, le technicien marseillais ne compte pas s’écraser devant ses stars.

PSG Mercato : Galtier lance un message clair à ses stars

Christophe Galtier compte bien asseoir son autorité au Paris Saint-Germain et a déjà prévenu les stars et leurs états d'âme. Le successeur de Mauricio Pochettino ne compte pas se faire marcher dessus dans la capitale, même s’il entend instaurer une bonne ambiance dans le vestiaire.

« Aucun joueur ne sera au-dessus de l’équipe. Faire en sorte que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Si des joueurs sortent de ce cadre-là, ils seront écartés. Il faut des joueurs heureux pour faire des performances. Heureux dans le vestiaire comme sur le terrain », a prévenu Galtier.