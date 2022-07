PSG Mercato : Real, une grande nouvelle tombe encore pour Mbappé

Publié par Ange A. le 23 juillet 2022 à 13:45

PSG Mercato : Javier Tebas vient d’essuyer un premier revers dans le cadre de son différend avec Paris concernant Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Mbappé, Al-Khelaïfi signe une nouvelle victoire

Si son recrutement tourne au ralenti, le Paris Saint-Germain peut s’enorgueillir d’avoir prolongé le contrat de Kylian Mbappé. En fin de contrat, l’attaquant tricolore était longtemps annoncé proche du Real Madrid. Au final, le champion du monde 2018 a surpris plus d’un en décidant de rempiler avec le PSG. Une décision qui passe mal en Espagne, notamment aux yeux de Javier Tebas. Le président de La Liga est un grand pourfendeur du système économique du QSI. Le dirigeant espagnol avait décidé d’attaquer le club francilien auprès du Tribunal administratif de Paris. Ceci pour demander l’annulation du nouveau contrat de Mbappé ainsi que la validation des comptes auprès de la DNCG. Mais comme le révèle Le Parisien, la requête du président de La Liga a été rejetée « sur la forme » par la justice.

Un dernier round en vue entre le PSG et La Liga

Pour autant, l’avocat de l’instance espagnole reste confiant quant à la suite de la procédure. Juan Branco estime que La Liga garde ses chances d’obtenir gain de cause dans ce dossier. « Nous nous y attendions. C’était un recours technique, ce qui compte, c’est le jugement sur le fond », a assuré l’avocat selon les propos relayés par l’AFP. Le journal confirme d’ailleurs cette tendance. Le tribunal doit encore livrer son verdict dans cette affaire.

« Ces deux requêtes ont été rejetées dans la même journée pour défaut d’urgence et seront examinées sur le fond dans un délai plus long », note la publication francilienne. Laquelle indique que Christophe Galtier et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas d’inquiétude à se faire pour les prochains mois. Le tribunal ne devrait pas rendre sa décision avant l’issue de la saison 2022-2023.