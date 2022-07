OM Mercato : Grande nouvelle pour une cible prioritaire de Tudor

Publié par Ange A. le 25 juillet 2022 à 08:30

OM Mercato : Ancien coach de l’Hellas Vérone, Igor Tudor peut toujours espérer voir un de ses protégés le rejoindre cet été à Marseille.

OM Mercato : Marseille toujours en lice pour Darko Lazovic

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor espère encore des renforts cet été. Pablo Longoria a déjà six recrues. Mais quelques postes restent encore à pourvoir. Le club phocéen n’a pas encore trouvé un successeur à Boubacar Kamara parti libre à Aston Villa. Outre une nouvelle sentinelle, l’ OM doit également recruter un nouveau piston gauche. Dans ce sens, le successeur de Jorge Sampaoli pousserait pour la signature de Darko Lazovic. Le milieu serbe a évolué sous les ordres du nouvel entraîneur marseillais lorsque ce dernier officiait sur le banc du club italien. Selon Santi Aouna, le polyvalent milieu de 31 ans serait séduit par la perspective de retrouver son ancien entraîneur.

Darko Lazovic intéressé par Marseille

À deux ans de l’expiration de son contrat Darko Lazovic voudrait donc rejoindre l’Olympique de Marseille selon le journaliste de Foot Mercato. Seulement, il faudra convaincre l’Hellas Vérone d’accepter le deal propos par l’ OM. Marseille voudrait conclure un échange avec le club italien en lui cédant en contrepartie Kevin Strootman. Plus gros salaire de l’effectif phocéen, le milieu néerlandais est poussé vers la sortie. Il ne dispose plus que d’un an de contrat avec le club provençal. Mais la formation italienne ne souhaite pas perdre un Lazovic pour récupérer un Strootman qui sort de deux prêts successifs infructueux en Serie A.

De même, Vérone n’entend pas supporter l’imposant salaire du flop marseillais. Raison pour laquelle les négociations entre Marseille et l’Hellas Vérone sont au point mort. Reste maintenant à savoir sous quelle forme Lazovic pourrait rejoindre Igor Tudor en Provence cet été. La valeur marchande du milieu serbe n’est pourtant estimée qu’à 4 millions d’euros sur Transfermarkt.