Stade de Reims Mercato : Ekitike, Garcia met la pression au SDR

Publié par ALEXIS le 26 juillet 2022 à 15:12

Stade de Reims Mercato : Oscar Garcia a mis un coup de pression aux dirigeants du SDR pour rapidement trouver les remplaçants d’Ekitike et Konan.

Stade de Reims Mercato : Garcia met la pression pour le remplaçant d’Ekitike

Le Stade de Reims a transféré son meilleur buteur de la saison dernière, Hugo Ekitike, au Paris Saint-Germain. Il est prêté au club de la capitale pour une saison, avec une option d’achat obligatoire estimée à 36 M€. Un départ qui a forcément affaibli l’équipe d’Oscar Garcia, à une dizaine de jours de la première journée de Ligue 1. Dès lors, l’entraîneur du SDR exige l’arrivée d’un buteur au Centre de Vie Raymond Kopa. Dans des propos confiés à France Bleu Reims, le technicien espagnol a mis un coup de pression à la direction du Stade de Reims.

« On a besoin d'attaquants qui peuvent marquer des buts », a-t-il lancé comme appel. « J’attends que les attaquants arrivent, et pour l'instant personne ne vient. Comme tous les entraineurs, j'aurais aimé avoir tous les joueurs au début de la pré-saison », a insisté Oscar Garcia.

Stade de Reims Mercato : Le coach du SDR attend aussi un latéral gauche

En plus d’un avant-centre prolifique, le coach attend aussi un renfort au poste d’arrière gauche pour remplacer Ghislain Konan parti à Al-Nassr Riyad en Arabie Saoudite. « Je ne sais pas encore si j'aurai un latéral gauche, mais j'en ai besoin », a-t-il demandé ouvertement. Le coach du Stade de Reims a certes le jeune Bradley Locko (20 ans) à disposition dans son groupe, mais il ne lui fait pas confiance pour tenir le poste toute la saison. À ce jour, le club champenois a recruté quatre nouveaux joueurs : Andreaw Gravillon (défenseur central), Emamnuel Agbadou (défenseur central), Patrick Penz (gardien de but, remplaçant de Predrag Rajkovic) et Maxime Busi (arrière droit).