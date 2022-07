Stade de Reims Mercato : Officiel, le SDR a un nouveau gardien de but

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 12:10

Stade de Reims Mercato : La signature d’un gardien de but au SDR est désormais officielle. Le portier international (3 sélections) est arrivé libre.

Stade de Reims Mercato : Patrick Pentz s'engage avec le SDR

Le Stade de Reims a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Il a enrôlé Patrick Pentz, gardien de but de la sélection d’Autriche, qui était très convoité en Europe. Libre de tout engagement avec l’Austria Vienne, son club formateur, il a signé au SDR pour 3 ans, sans indemnité de transferts. Le nouveau portier du club champenois a impressionné ses recruteurs lors du dernier du match de l’Autriche contre l’Équipe de France (1-1), le 10 juin dernier, en Ligue des Nations. Il avait été auteur de 6 arrêts décisifs, dont un double-arrêt réflexe inoubliable, sur des tentatives de Karim Benzema à bout portant.

Le Stade de Reims se réjouit de la signature du gardien de but « aux réflexes de félin », qui a été meilleur portier du championnat autrichien ces deux dernières saisons (2020-2021 et 2021-2022). « Une taille moyenne (1,84 m) pour un gardien, mais des réflexes bien au-dessus de la moyenne. Tonique, disposant d'une qualité d'appuis lui permettant de se coucher et de se relever très rapidement, Patrick Pentz est également très bon sur sa ligne. Autant de qualités qui ont tapé dans l'oeil de la direction rémoise », a décrit le club marnais.

Stade de Reims Mercato : Caillot justifie le choix du gardien de but autrichien

Pol-Edouard Caillot, directeur sportif du Stade de Reims, est également sous le charme du dernier rempart de 25 ans. « C’est un jeune gardien, possédant de grosses prédispositions naturelles et disposant d'une belle marge de progression », a expliqué Pol-Édouard Caillot. Selon le dirigeant, « la cohérence du projet rémois a fait la différence », car Patrick Pentz disposait de nombreuses offres. Il vient apporter de la concurrence à l'international serbe, Predrag Rajkovic (26 ans).