Toulouse FC Mercato : Une pépite de Sochaux en approche au TFC

Toulouse FC Mercato : Rassoul Ndiaye courtisé par le TFC

De retour en Ligue 1, Toulouse FC a des vues sur Rassoul Ndiaye, un jeune milieu de terrain de FC Sochaux-Montbéliard. En marge des joueurs aguerris recherchés pour renforcer l’équipe de Philippe Montanier, le Téfécé songe à la relève. C’est ce qui justifie son intérêt pour le milieu de terrain de 20 ans. Selon les informations de L’Équipe, « le Sochalien Rassoul Ndiaye (20 ans), cible du Toulouse FC depuis plusieurs semaines, se rapproche du club haut-garonnais ».

Le quotidien sportif croit savoir que « les positions entre les deux clubs se sont rapprochées ces derniers jours », en vue d’un transfert. De plus, Rassoul Ndiaye « est désireux de rejoindre le Toulouse FC en Ligue 1 cette saison », à en croire la source. Un intérêt réciproque qui devrait déboucher rapidement sur la signature du natif de Besançon chez les Pitchouns.

Toulouse FC Mercato : Le FC Sochaux réclame entre 3 et 4 M€ pour sa pépite

Le Stade Brestois est également séduit par le profil de Rassoul Ndiaye. Le club de la Ville Rose a donc un concurrent en Ligue 1. Quant au FC Sochaux-Montbelliard, il espère récupérer entre 3 et 4 millions d'euros lors du transfert de son talentueux et prometteur joueur, alors que sa valeur marchande est estimée à 2 M€ sur Transfermarkt. D’après le site Les Violets, « les négociations continuent » entre les Toulousains et les Sochaliens, « mais la volonté du joueur est claire : "porter le maillot violet" ». Rassoul Ndiaye totalise 70 matches sous le maillot des Lionceaux. La saison dernière, il avait pris part aux matchs de barrage pour la montée en Ligue 1 contre le Paris FC (victoire 2-1), puis l'AJ Auxerre (défaite 4 t.a.b à 5).