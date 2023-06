Après une saison plus que prometteuse en Ligue 1, le Toulouse FC s'apprête à entamer le mercato estival, et officialise sa première recrue.

Mercato Toulouse FC : César Gelabert signe au Téfécé

Le mercato n'a même pas encore ouvert ses portes que le Toulouse FC tient déjà sa première recrue estivale. César Gelabert, jeune milieu de terrain de 22 ans s'est officiellement engagé avec le Téfécé, comme annoncé par le club ce mardi matin. "Le livre de la saison 22/23 s'est refermé il y a tout juste trois jours, et le Téfécé est fier de pouvoir déjà présenter son premier renfort, en la personne de César Gelabert."

Avant son arrivée à Toulouse, César Gelabert évoluait sous les couleurs du Deportivo Mirandés, en deuxième division espagnole. Le club toulousain fait une excellente affaire puisque le joueur arrive gratuitement d'Espagne. En ce qui concerne la durée de son contrat, aucune date n'a filtré pour le moment. Dans une interview accordée au site officiel du club, le jeune milieu de terrain n'a pas caché sa fierté et sa détermination. "Je suis vraiment très heureux d'être ici et de pouvoir aider l'équipe. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à travailler pour gagner des matchs."

Plusieurs recrues attendues à Toulouse cet été

La signature toute fraîche de César Gelabert n'est sans doute que le début d'une longue série pour le Toulouse FC. Avec la participation en Ligue Europa qui se confirme l'an prochain, les dirigeants toulousains veulent offrir à Philippe Montanier un effectif capable de faire bonne figure en Coupe d'Europe.

De plus, des départs sont à prévoir après la belle saison du club cette année, et des compensations seront obligatoires pour garder une équipe solide sur le papier. Pour rappel, le Téfécé a déjà perdu son maître à jouer, Branco van den Boomen, qui s'est engagé avec l'Ajax il y a quelques jours.