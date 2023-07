À la recherche d'un latéral droit pour remplacer Hamari Traoré, le Stade Rennais creuse une piste en Ligue 1, mais fait face à une grosse concurrence.

Mercato Stade Rennais : Augsbourg également sur le dossier pour Mikkel Desler

Le Stade Rennais cherche toujours un parfait remplaçant à Hamari Traoré au poste de latéral droit. Si Lorenz Assignon a la confiance de ses dirigeants, un élément plus expérimenté, qui connaît la coupe d'Europe, est privilégié par Florian Maurice et son équipe. Et ces dernières heures, c'est sur un joueur de Ligue 1 que les dirigeants rennais auraient jeté leur dévolu. En effet, L'Équipe annonçait jeudi soir que le SRFC était intéressé pour recruter l'arrière droit du Toulouse FC, Mikkel Desler.

Élément fort de Philippe Montanier la saison dernière, le latéral danois a disputé 27 matchs de championnat pour un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Autre point important, le défenseur de 28 ans connaît bien la Ligue Europa puisqu'il a disputé 6 rencontres en 2019/2020 lorsqu'il évoluait à Haugesund. Mais ce dossier ne sera pas évident pour les Rouge et Noir car la concurrence est rude. Selon les informations du journaliste allemand Dominik Schneider, Augsbourg est également à l'affût, et a déjà contacté les dirigeants du Téfécé pour le défenseur danois.

Le SRFC prêt à mettre entre 1,5 et 2,5 millions d'euros

Toujours selon les informations de Dominik Schneider, le Stade Rennais serait prêt à formuler une offre comprise entre 1,5 et 2,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Mikkel Desler. Un montant légèrement en dessous de ce que demande le Toulouse FC, puisque les dirigeants veulent récupérer 3 millions d'euros pour leur défenseur.

À un an de la fin de son contrat, le défenseur de 28 ans va, de son côté, devoir prendre une décision entre poursuivre l'aventure au TFC, découvrir un nouveau challenge tout en restant en Ligue 1, ou partir à l'étranger.