Le Toulouse FC a confirmé le départ d'un buteur en fin de contrat. Blessé gravement la saison dernière, il quitte le Téfécé pour un nouveau défi.

Mercato Toulouse FC : Le Téfécé fait place à de nouveaux joueurs

Menacé un temps de la relégation, puis finalement maintenu en Ligue 1, Toulouse FC s’est lancé dans une vaste opération de dégraissage. En plus du maintien, le Téfécé a aussi remporté la Coupe de France, mais la direction du club a tout même décidé de se séparer de son entraîneur, Philippe Montanier. Ce dernier avait pourtant encore un an de contrat. À la suite du technicien de 58 ans, la direction de Toulouse FC a également laissé partir trois joueurs. En fin de contrat le 30 juin 2023, Branco van den Boomen, Brecht Dejaegere et Maxime Dupé n’ont pas été retenus. Libre de tout engagement, le premier a signé à l’Ajax Amsterdam en Eredivisie.

Rhys Healey quitte librement Toulouse

La vague de départs chez les Violets concerne aussi Rhys Healey. Son départ de la Ville Rose est désormais officiel. Dans un message posté sur son compte Twitter, le TFC indique que l’avant-centre de 28 ans a décidé d’aller voir ailleurs après trois saisons consécutives sous le maillot toulousain. L’Anglais part de Toulouse après une dernière saison presque blanche. Il avait été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en début de saison dernière, après trois journées de championnat, en août 2022. Eloigné des terrains pendant 9 mois, Rhys Healey avait finalement fait une dernière apparition symbolique lors de la 38e journée, totalisant ainsi 4 matches lors de l’exercice 2022-2023.

Le natif de Manchester avait été élu meilleur buteur de Toulouse FC en Ligue 2, avec 20 buts inscrits. Il avait ainsi été un acteur majeur du retour du TFC en Ligue 1 en mai 2022.