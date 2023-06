C'était dans les papiers depuis quelques jours, c'est désormais officiel, Philippe Montanier n'est plus l'entraîneur du Toulouse FC. Son remplaçant a été nommé.

Mercato : Le Toulouse FC se sépare de Philippe Montanier

L'histoire commune entre Toulouse et Philippe Montanier se referme. Le TFC a décidé de se séparer de son entraîneur, comme annoncé depuis quelques jours maintenant. Malgré un titre de champion de Ligue 2 la saison dernière, un maintien assuré cette saison, sans oublier un titre en Coupe de France remporté haut la main face au FC Nantes, 5-1, Philippe Montanier a été remercié par le Téfécé.

Cette décision prend effet suite au refus de l'ancien entraîneur du Stade Rennais de prolonger sur le long terme. Un choix qui serait resté en travers de la gorge du président Damien Comolli. "Nous ne proposerons pas de prolongation de contrat à Philippe Montanier ; nous lui avons proposé l'année dernière, mais il nous a dit qu'il ne souhaitait pas s'engager sur le long terme."

Toulouse nomme un nouvel entraîneur

Toulouse n'a pas tardé à annoncer la nomination du remplaçant de Philippe Montanier, en la personne de son adjoint, l'Espagnol Carles Martinez Novell. "Depuis son arrivée, il a fait preuve d'un engagement remarquable et a joué un rôle essentiel dans la progression de l'équipe, notamment lors de la victoire en Coupe de France. Sa manière de communiquer et d'interagir avec les joueurs a été particulièrement appréciée, tout comme sa contribution au sein du staff technique et à la cellule performance", indique le président Damien Comolli dans un communiqué du club.