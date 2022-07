Allemagne-France : La compo des Bleues tombe pour la demi-finale

Publié par Nicolas le 27 juillet 2022 à 15:18

Allemagne-France : C'est une deuxième demi-finale explosive entre l'Allemagne et la France qui est attendue. Découvrez la compo des Bleues.

Allemagne-France : Corinne Diacre a trois options en attaque

On ne change pas une équipe qui gagne ! Corinne Diacre devrait logiquement suivre cet adage et reconduire onze de départ qui a affronté les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro 2022. Comme à son habitude, la sélectionneuse a tenté de brouiller les pistes en affirmant au micro de Canal+ que son équipe aurait un visage " différent ", mais cette déclaration est probablement une manière de brouiller les pistes.

La plupart des grandes lignes sont connues. La défense centrale Renard-Mbock sera reconduite, les latérales Périsset à droite et Karchaoui à gauche tiendront leur place. Au milieu de terrain, le trio Geyoro-Bilbault-Toletti sera aligné, avec l'idée que Clara Mateo rentre pour apporter du sang neuf en cours de match afin de semer le trouble dans la défense allemande.

Cependant, un doute subsiste en ce qui concerne la ligne d'attaque. Logiquement, le trio d'attaque Diani-Malard-Cascarino devrait être reconduit, Melvin Malard étant la seule spécialiste du poste d'avant-centre depuis la blessure de Marie-Antoinette Katoto en début de tournoi. L'entrée tonitruante de Selma Bacha contre les Pays-Bas semble avoir mis le doute dans la tête de la sélectionneuse. Très entreprenante sur son côté gauche, la jeune lyonnaise pourrait être titularisée en tant qu'ailière gauche.

Cela impliquerait un basculement de Diani dans l'axe de l'attaque et de Cascarino sur le côté droit, son poste de prédilection, et cela pousserait Malard sur le banc, elle qui est moins expérimenté que ses deux autres compères d'attaque. Or, Bacha reste la doublure de Karchaoui et Corinne Diacre pourrait vouloir ne pas griller de joker trop vite face à l'Allemagne. Dans le même temps, c'est avec le trio Cascarino-Diani-Bacha que la France a marqué contre les Pays-Bas. Une troisième option pourrait être retenue : Cascarino a joué les 120 minutes contre les Pays-Bas et Corinne Diacre pourrait la faire souffler et l'utiliser comme joker, le trio de départ serait alors composé de Diani sur le côté droit, Malard dans l'axe et Bacha à gauche.

Allemagne : Klara Bühl absente pour cause de Covid-19

La sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg devrait reconduire son équipe type qui a éliminé l'Autriche en quart de finale de l'Euro. La seule ombre au tableau côté allemand concerne l'absence de l'ailière gauche du Bayern Munich, Klara Bühl (28 sélections, 13 buts), qui a été testée positive au Covid-19. Excellente depuis le début du tournoi, la joueuse de 21 ans ne présente aucun symptôme. Elle sera probablement remplacée par l'ailière d'Hoffenheim, Jule Brand (19 ans, 20 sélections, 5 buts), qui portait la chasuble des titulaires à l'entraînement de son équipe hier.

Compo probable de l'Équipe de France :

Gardienne : Peyraud-Magnin

Défenseuses : E. Périsset, G. Mbock, W. Renard, S. Karchaoui

Milieux de terrain : G. Geyoro, C. Bilbault, S. Toletti

Attaquantes : K. Diani (ou D. Cascarino), M. Malard (ou K. Diani), D. Cascarino (ou S. Bacha)

Compo probable de l'équipe d'Allemagne :

Gardienne : M. Frohms

Défenseuses : G. Gwinn, K. Hendrich, M. Hegering, F. Rauch

Milieux de terrain : L. Magull, L. Oberdorf, S. Däbritz

Attaquantes : S. Huth, A. Popp, J. Brand