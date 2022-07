OGC Nice Mercato : Deux cracks pour renforcer la défense du Gym

Publié par Thomas G. le 28 juillet 2022 à 22:45

OGC Nice Mercato : Souhaitant renforcer leur défense durant ce mercato, le Gym aurait coché le nom de deux pépites italiennes.

OGC Nice Mercato : Le Gym vise deux pépites italiennes

L’OGC Nice a décidé de rattraper son retard en cette fin de mois de juillet. Le Gym a multiplié les pistes cette semaine pour se renforcer au milieu de terrain et en défense. Les Niçois sont proches de boucler l’arrivée du milieu français du Lokomotiv Moscou, Alexis Beka Beka. En parallèle de ce dossier, les Aiglons ont coché deux noms pour renforcer leur défense. Fabiano Parisi (21 ans) et Mattia Viti (20 ans), deux talents d’Empoli.

Selon Santi Aouna, le dossier a connu un nouveau rebondissement avec une première offre concrète des Niçois transmise à Empoli. Le Gym aurait offert 20 millions d’euros au club italien pour ces deux pépites. Une offre qui a été refusée par le club toscan au vu de la valeur marchande des deux défenseurs. Empoli espère obtenir entre 15 et 20 millions d’euros pour le défenseur central Mattia Viti et 10 millions d’euros pour l’arrière gauche Fabiano Parisi. L’OGC Nice pourrait rapidement revenir à la charge pour boucler ce dossier et faire coup double. Mattia Viti arriverait à Nice pour être associé à Jean-Clair Todibo tandis que Fabiano Parisi serait en concurrence avec Melvin Bard. En parallèle du gros coup Kasper Schmeichel, l’OGC Nice pourrait enrôler deux cracks italiens.

OGC Nice Mercato : Le marché du Gym s'accélère

Décriés pour leur timide mercato, les Niçois pourraient enregistrer l’arrivée de quatre recrues la semaine prochaine. Les dirigeants du Gym savent que la concurrence sera rude en Ligue 1 cette saison et l’objectif est d’offrir une équipe compétitive à Lucien Favre. L’OGC Nice souhaite retrouver la coupe d’Europe en fin de saison, les Aiglons ne veulent pas répéter les erreurs du passé. La saison dernière, le Gym s’était écroulé en fin de championnat, le club veut étoffer l’effectif de Lucien Favre pour ne pas connaître une nouvelle déconvenue.