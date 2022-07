Bordeaux Mercato : Officiel, trois renforts débarquent au FCGB !

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2022 à 14:07

Bordeaux Mercato : Maintenu en Ligue 2, le FCGB a officialisé l’arrivée de trois renforts au sein de son staff technique dirigé par David Guion.

Bordeaux Mercato : Zanko, nouvel entraîneur adjoint au FCGB

En attendant les transferts des joueurs sur le départ (Hwang Ui-jo, M’Baye Niang, Jean Onana, Alberth Elis, Rémi Oudin, Josh Maja…), Bordeaux a renforcé son staff technique ce jeudi, soit le lendemain de son maintien en Ligue 2 par le Comité exécutif (Comex) de la Fédération française de football (FFF). Dans un communiqué officiel, le FCGB a confirmé l’arrivée de Denis Zanko (58 ans), Josep Pascual (36 ans) et Guilherme Gomes (42 ans) dans le staff des Girondins. Les deux premiers se sont engagés pour une saison, jusqu’en juin 2023, tandis que le troisième a signé pour deux ans, jusqu’en juin 2024.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’accueillir trois nouveaux membres dans le staff de l’équipe professionnelle. Bienvenue à Denis Zanko (entraîneur adjoint), Josep Pascual (entraîneur des gardiens) et Guilherme Gomes (préparateur physique) », a appris le club au scapulaire.

Bordeaux Mercato : Denis Zanko ne sera pas que l'adjoint de Guion

Denis Zanko, le nouvel adjoint de David Guion, est titulaire du BEPF, plus haut diplôme du football français, depuis 2016. Il a dirigé les équipes de jeunes à Valence, puis le centre de formation de Laval (2002-2008) et celui du Mans (2008-2011), avant de prendre en main l’équipe A sarthoise. Deux ans plus tard, il a retrouvé Laval en tant que coach adjoint (2013-2016). Il a aussi dirigé la réserve de Toulouse FC, et même l'équipe professionnelle de janvier à mai 2020.

« Technicien expérimenté, aussi à l’aise à la formation que sur le banc d’une équipe professionnelle, Denis Zanko va amener tout son savoir. Il pourra accompagner le développement des jeunes joueurs et être le parfait relais de David Guion avec le groupe. Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de la venue de Denis Zanko et lui souhaite toute la réussite possible au sein du Club », a souligné Bordeaux.