Bordeaux Mercato : David Guion reste au FCGB, en Ligue 2

Publié par ALEXIS le 04 juin 2022 à 00:59

Bordeaux Mercato : David Guion n’a pas réussi à maintenir les Girondins en Ligue 1, mais son contrat aurait été reconduit pour poursuivre en Ligue 2.

Bordeaux Mercato : David Guion prolongé chez les Girondins

Nommé à Bordeaux en février 2022, à la place de Vladimir Petkovic, limogé pour insuffisance de résultats, David Guion n’a pas rempli sa mission, à savoir maintenir les Girondins dans l’élite. Ils sont relégués en Ligue 2, après avoir fini à la 20e et dernière place du championnat, avec seulement 31 points. Pire, le FCGB a été la plus mauvaise défense avec 91 buts concédés. Le bilan du technicien de 54 ans est de 7 défaites, 5 nuls et seulement 2 victoires en 14 matchs dirigés. Malgré ce triste bilan, il devrait conduire l’équipe girondine en Ligue 2.

Selon les informations de L’Équipe, David Guion « va rester sur le banc des Girondins pour une année supplémentaire ». Bordeaux n’a pas encore officialisé la signature de son nouveau coach, mais elle a été diffusée par Score Agencies, la société d'agents qui représente les intérêts du natif du Mans. « En réalité, le contrat n'a pas encore été signé, mais ce n'est qu'une question de temps », a précisé le quotidien sportif. Cependant, David Guion devrait être entouré d'une nouvelle équipe technique, d'après la source. Seul, l'adjoint André Monteiro pourrait échapper à un départ, à en croire le média.

Gérard Lopez a choisi la stabilité au FCGB ?

Si ces informations se confirment, il est évident que le président Gérard Lopez a finalement décidé de faire le choix de la stabilité, car David Guion était parti pour ne pas poursuivre à l’issue de son contrat qui prend fin en juin 2022. Bordeaux avait même des pistes pour le remplacer, comme le rappelle L'Équipe : « À la base, les dirigeants bordelais avaient envisagé de se séparer de leur coach. Ils préféraient s'appuyer sur un autre entraineur et un staff renouvelé, et ils ont sondé plusieurs pistes, notamment celles menant à Jean-Marc Furlan (Auxerre) et Omar Daf (Sochaux) ».