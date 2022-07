PSG Mercato : L'annonce retentissante de Neymar Jr après Nantes

Publié par Ange A. le 01 août 2022 à 01:05

PSG Mercato : Neymar Jr a fait une annonce forte ce dimanche après sa prestation XXL lors du succès contre le FC Nantes (4-0).

PSG Mercato : Sans Mbappé, Neymar Jr porte Paris contre Nantes

Après sa préparation au Japon, le Paris Saint-Germain a officiellement lancé sa saison ce dimanche. Le PSG a écrasé le FC Nantes (4-0) lors du Trophée des champions. En l’absence de Kylian Mbappé (suspendu), le club de la capitale s’en est remis à Neymar Jr. L’attaquant brésilien s’est offert un doublé, dont un coup franc, et a délivré une passe décisive à Lionel Messi. Au micro de Prime Video, la superstar auriverde n’a pas caché sa joie après avoir glané le premier titre de la saison. « Oui, c’était un bon match. On a bien joué. Bravo, félicitations à toute l’équipe. C’est un match qui nous donne un trophée et ce qu’on voulait, c’était gagner », a lâché l’attaquant de 30 ans.

L’énorme avertissement de Neymar après Nantes

Dans sa sortie, Neymar Jr s’est également réjoui de la performance de Lionel Messi. L’ancien Blaugrana entend réaliser une grande saison aux côtés de ses deux compères d’attaque. « Les gens parlent beaucoup mais sans savoir ce qui se passe à l’intérieur. Léo, c’est Léo pour toujours : il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fait des différences. J’espère qu’on va rester comme ça cette saison tous les trois et que tout va bien se passer pour Kylian, Léo et moi. Si on est bien tous les 3, le PSG le sera aussi », a balancé le numéro 10 du Paris Saint-Germain.

Avec sa sortie, Neymar confirme son désir de rester dans la capitale. Depuis l’arrivée de Luis Campos et une sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi, il est présenté comme un potentiel candidat au départ. Après sa prestation contre Nantes, il confirme qu’il faudra compter sur lui cette année.