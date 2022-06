PSG Mercato : Neymar vendu cet été ? Al-Khelaïfi lâche un indice

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2022 à 18:20

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ses grands changements. Le président du Paris SG en a profité pour glisser un message à Neymar pour l’avenir.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi sonne la fin la récréation, Neymar sur le départ ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 avec une saison supplémentaire en option, Neymar ne semble plus être en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain. Après avoir annoncé un changement d'ère en termes de mentalité, Nasser Al-Khelaïfi a jeté un gros doute sur l’avenir de Neymar chez les Rouge et Bleu. Interrogé par le journal madrilène Marca pour savoir si l’international brésilien fait partie du nouveau projet envisagé par le Paris SG, l’homme d’affaires qatari a lancé notamment : « on ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. » Arrivé en fanfare en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar pourrait donc être poussé vers la sortie cet été. D’ailleurs, les dernières nouvelles l’annoncent clairement.

PSG Mercato : Le clan Neymar s’active pour son départ du Paris SG

L'histoire entre le Paris Saint-Germain et Neymar va-t-elle s’arrêter durant ce mercato estival ? S’il semblait déterminé à poursuivre l’aventure dans la capitale jusqu’au succès en Ligue des Champions, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone aurait récemment changé d’avis. En effet, le journal espagnol AS a révélé ce samedi que le clan Neymar cherche un nouveau point de chute. Son père et ses représentants seraient ainsi en train de scruter le marché à la recherche d’une destination prestigieuse.

Ils auraient notamment proposé ses services à la Juventus Turin lors des derniers jours. Toutefois, si les Bianconeri peuvent être tentés par les 50 millions d’euros que réclamerait le Paris SG pour son numéro 10, le salaire du joueur de 30 ans pourrait finalement faire reculer le club italien. La seule destination qui s’offre au coéquipier de Kylian Mbappé, le club anglais de Newcastle, ne semble pas l’intéresser.