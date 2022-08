ASSE Mercato : Une signature importante actée à Saint-Etienne

Publié par Nicolas le 01 août 2022 à 12:50

ASSE Mercato : Alors que le mercato bat son plein, Saint-Etienne vient d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec une entreprise locale.

ASSE Mercato : Aésio Mutuelle prolonge son partenariat avec Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne a annoncé vendredi soir le prolongement de son partenariat avec Aésio Mutuelle. Les deux entités seront encore liées pour les deux prochaines saisons. Les équipes de l’AS Saint-Etienne - professionnels, féminines, Foot-Fauteuil, formation et école de football - continueront de porter la mutuelle et le logo de l'entreprise sur les shorts du club pour l'équipe première, sur la face avant pour les autres.

Le président d'Aésio Mutuelle, Patrick Brothier, s'est exprimé sur le partenariat qui le lie à l'ASSE : "AÉSIO Mutuelle est un partenaire engagé et fidèle de l’ASSE, des équipes de jeunes, féminines, Foot-Fauteuil et bien sûr de l’équipe masculine. Le sens du collectif, la détermination, la solidarité, la continuité de l’effort au service de la performance, autant de valeurs communes qui nous réunissent dans un partenariat durable et gorgé de sens."

Le président exécutif des Verts Jean-François Soucasse a également commenté ce nouvel accord entre les deux entités : " La troisième place du club au classement national des centres de formation, ainsi que la montée en première division de l'équipe ASSE Cœur-Vert AÉSIO Mutuelle, auront constitué des motifs de grande satisfaction cette saison. Dans les deux cas, l'implication d'AÉSIO Mutuelle aura été importante. Toutes les équipes de l’AS Saint-Étienne sont reconnaissantes envers ce partenaire et ses dirigeants, et fières de leur soutien et de leur fidélité ! "

ASSE Mercato : Un partenaire fidèle de Saint-Etienne

Aésio Mutuelle est partenaire du club forézien depuis 2015 et le sera jusqu'en 2024. Une longévité qui illustre une grande fidélité entre les deux entités. Aésio Mutuelle n'est pas seulement partenaire de l'équipe professionnelle de Saint-Etienne, ils apportent également leur soutien à l'équipe féminine ainsi qu'aux équipes de formation. Le sponsor s'est notamment illustré pour ses actions caritatives. En 2016, l'entreprise a activement contribué à la création de la première équipe de Foot-Fauteuil ASSE Cœur-Vert.

Le club a communiqué sur les valeurs qui le lie à son partenaire. " Premier partenaire de l’équipe féminine et des équipes de la formation, Aésio Mutuelle joue sur plusieurs tableaux sans jamais faillir, fidèle à ses principes. Solidarité, engagement et esprit d’équipe sont les valeurs partagées par les deux entités qui poursuivent ensemble un partenariat plein de sens. " Ce prolongement de partenariat avec Aésio Mutuelle est dans la lignée de ce que réussit à faire l' ASSE depuis quelques mois : fidéliser ses différents partenariats avec les entreprises locales dans la durée, à l'image du prolongement de son contrat avec Desjoyaux Piscines jusqu'en 2025.