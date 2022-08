Real Madrid Mercato : Ancelotti coche le nom d'une prodige allemand

Publié par Thomas G. le 01 août 2022 à 20:50

Real Madrid Mercato : Conscient du retour en force du rival Barcelonais, les Merengues pourraient recruter un nouvel attaquant cet été.

Real Madrid Mercato : Les Merengues surveillent un prodige allemand

Le Real Madrid se prépare à défendre sa couronne sur la scène européenne et son titre en Liga. Les Merengues savent qu’ils seront dans la peau de l’équipe à battre cette saison. Dans cette optique, le club s’est renforcé avec le recrutement d’Aurélien Tchouaméni et d'Antonio Rüdiger. Les Madrilènes pourraient faire signer un troisième joueur pour rejoindre cet effectif de champions. Suite à l’échec dans le dossier Kylian Mbappé et le départ de nombreux joueurs offensifs, le Real pourrait recruter un attaquant.

Selon l’insider turc Ekrem Konur, le Real Madrid a coché le nom du buteur allemand, Jonathan Burkardt. La nouvelle pépite du football allemand intéresse les Merengues pour l’après Karim Benzema. L’attaquant du FSV Mayence pourrait débarquer à Madrid pour continuer sa progression au côté de l’international français. Auteur de 11 buts la saison dernière en Bundesliga, Jonathan Burkardt est un attaquant moderne qui n’hésite pas à venir chercher le ballon. L’espoir allemand est habile de ses deux pieds et a l’avantage de pouvoir évoluer en tant qu’ailier et avant-centre. Sa valeur est estimée à 17 millions d'euros sur Transfermarkt, à un an de la fin de son contrat avec Mayence.

Real Madrid Mercato : Deux autres surprises dans les papiers

Annoncé terminé, le mercato du Real Madrid pourrait encore révéler des surprises. En parallèle du dossier Jonathan Burkardt, les Madrilènes pistent également Raul de Tomas et Timo Werner. Les Merengues pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour renforcer leur secteur offensif. La cible numéro 1 reste celle de Jonathan Burkardt, sa polyvalence étant très appréciée par Carlo Ancelotti. Dans une saison coupée par la Coupe du Monde, ajouté aux problèmes fréquents d’Eden Hazard, l’espoir allemand pourrait s’avérer décisif pour le Real Madrid.