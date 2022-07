Real Madrid Mercato : Ancelotti acte le départ d'un serial buteur

Publié par Thomas G. le 25 juillet 2022 à 20:02

Real Madrid Mercato : Focalisé sur la réduction de l'effectif madrilène, le Real Madrid pourrait se séparer d'un prodige espagnol.

Real Madrid Mercato : Le départ d’un attaquant se précise

Le Real Madrid a été très actif en début de mercato avec le recrutement de deux joueurs : Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Carlo Ancelotti a répété à plusieurs reprises que son effectif actuel le satisfaisait et que de nouvelles recrues n’était pas à l’ordre du jour. L’entraîneur compte sur son groupe avec lequel il a réalisé une saison historique l’année dernière en remportant la Liga et la Ligue des Champions.

L’effectif du Real Madrid ne devrait donc pas bouger dans le sens des arrivées, mais bien dans le sens des départs. Après Isco, Luka Jovic et Takefusa Kubo, c’est Borja Mayoral qui devrait quitter la Casa Blanca. Le buteur espagnol ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti. À 25 ans, l’ancien prodige veut jouer pour se rapprocher de la sélection. Passé par l’AS Rome, Borja Mayoral intéresse Getafe. Selon l’insider turc Ekrem Konur, le Real Madrid est en discussion avancée avec Getafe pour le transfert de Borja Mayoral. Une clause de rachat pourrait être insérée dans la transaction par les Merengues. Le Real a pris l’habitude de céder ses pépites en insérant une clause pour les rapatrier. Une formule qui avait notamment permis le retour de Dani Carvajal dans son club formateur en 2013.

Real Madrid Mercato : Les Merengues prêts à tout gagner

Les hommes de Carlo Ancelotti vont commencer la saison dans la peau d'une équipe à abattre. Après leur 14e titre en Ligue des Champions, plusieurs écuries veulent détrôner les Merengues sur le continent européen. Au niveau local, l’Atlético Madrid et le Barça seront également des concurrents de taille. De leur côté, les Madrilènes veulent à nouveau créer la surprise en raflant tout sur son passage, en y ajoutant la coupe du Roi. Emmenés par un Karim Benzema au sommet de son art, tous les espoirs sont permis pour le Real Madrid.