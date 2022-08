AS Monaco Mercato : Officiel, l'ASM enregistre quatre signatures !

Publié par Anthony le 05 août 2022 à 16:05

AS Monaco Mercato : Alors que l'ASM est actif dans ce mercato, le club n'oublie pas de signer des jeunes de son centre de formation.

AS Monaco Mercato : Quatre jeunes signent pro à l'ASM

L'AS Monaco est très actif dans ce mercato et attend toujours de trouver le successeur d'Aurélien Tchouaméni. Le club ne lâche pas Boubakary Soumaré, mais il faudra débourser 20 millions d'euros pour obtenir le milieu de Leicester. En attendant d'autres recrues, l'ASM vient d'officialiser ce vendredi, la signature de nouveaux contrats professionnels. Le club veut continuer à produire des pépites et signe quatre joueurs appartenant à son centre de formation.

Eliesse Ben Seghir, Edan Diop, Malamine Efekele et Jordan Semedo Varela se sont engagés avec le club de la Principauté jusqu'en 2025. Les trois premiers étaient des joueurs de l'équipe U19 la saison passée. Des joueurs clés de Frédéric Barilaro qui ont atteint la finale du championnat de France U19. Ils ont joué leurs premières minutes avec l'équipe professionnelle lors des matchs amicaux de pré-saisons. Quant à Jordan Semedo, il a évolué dans l'équipe B de l'ASM en National 2 la saison précédente. Auteur de belles performances, les portes de l'Équipe de France U19 se sont ouvertes où il compte déjà 11 sélections chez les Bleus.

AS Monaco : Des pépites de l'ASM pleines d'espoir

Les quatre joueurs sortis du centre de formation de l'ASM sont pleins de talent. Eliesse Ben Seghir a inscrit 13 buts la saison dernière avec son équipe et a participé à la double opposition contre Porto lors de la pré-saison. Edan Diop, frère de Sofiane, est un milieu de terrain jugé infatigable, habile dans la récupération. Il a inscrit 7 buts lors du précédent exercice, dont un doublé en demi-finale du championnat face au PSG.

Malamine Efekele a un background qui rappelle un certain Kylian Mbappe. Passé par l'AS Bondy, il termine la saison en tant que meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations. Enfin, Jordan Semedo a l'expérience internationale, il a participé à l'Euro U19 avec l'Équipe de France où il a été titularisé à trois reprises.