PSG Mercato : Le Paris SG s'apprête à boucler un joli transfert en L1

Publié par Thomas le 10 août 2022 à 15:06

PSG Mercato : Très actif sur le marché des transferts, le Paris SG se rapprocherait d'un transfert en défense avec un club de Ligue 1.

PSG Mercato : L’AC Ajaccio devrait récupérer un défenseur prometteur

Le dégraissage se poursuit au Paris Saint-Germain, qui compte boucler plusieurs départs d’ici la rencontre face au Montpellier HSC, prévue ce samedi. Alors que le duo Campos-Henrique discute toujours avec la Juventus ou encore Everton pour vendre Leandro Paredes et Idrissa Gueye, le PSG devrait en amont se delester d’un Titi en manque de temps de jeu.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Paris SG, le latéral gauche Teddy Alloh ne devrait pas s’éterniser dans la capitale et serait en partance pour l’AC Ajaccio, promu cette saison en Ligue 1. Après s’être penché sur la situation du jeune défenseur, le club corse aurait entamé des négociations ces dernières heures avec Paris dans l’optique de boucler le transfert rapidement. Le joueur de 20 ans, prêté la saison dernière au club d’Eupen en première division belge (12 matches joués), n’a jamais connu de minutes en pro chez les Rouge et Bleu et devrait quitter définitivement son club formateur cet été pour regagner du temps de jeu. En parallèle, la direction parisienne travaille sur la vente de deux autres Titis, dont l’avenir s’écrit loin du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Baldé, Alloh, Gassama, Dina-Ebimbe, la valse se poursuit

Pointé du doigt la saison dernière pour sa gestion approximative de ses joueurs issus du centre de formation, le PSG a acté cet été plusieurs mesures radicales concernant plusieurs jeunes. Après avoir bouclé la vente de Xavi Simons au PSV Eindhoven, Luis Campos a décidé de mettre à l’écart une grande partie des Titis afin de les pousser à trouver une porte de sortie rapidement. Seuls Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, Lucas Lavallée, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu s’entraînent désormais avec le Groupe Elite, mis en place par Christophe Galtier et son board. Le reste des joueurs formés au club, sous contrat professionnel, sont donc invités à partir.

Outre Teddy Alloh qui se rapproche de l'AC Ajaccio, le PSG devrait boucler la vente d’Eric Junior Dina-Ebimbe. Le milieu de 21 ans est dans les plans de l’Eintracht Francfort qui travaille actuellement pour boucler sa venue. Un contrat de cinq saisons attend le joueur qui devrait rapporter autour des 10 millions d’euros. Même schéma pour Djeidi Gassama qui de son côté se rapproche d’un autre club allemand, le Borussia Mönchengladbach. Des clubs en Espagne, Suisse et Belgique sont également attentifs à la situation de l’ailier gauche de 18 ans. En défense, le PSG a bouclé la semaine dernière le départ du latéral Thierno Baldé qui a lui rebondi à Troyes.