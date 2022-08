Barça Mercato : Chelsea s'attaque à un grand attaquant de Barcelone !

Publié par Thomas G. le 11 août 2022 à 13:17







Barça Mercato : Souvent en concurrence durant ce mercato, le FC Barcelone et Chelsea pourraient négocier pour le transfert d'un serial buteur.

Barça Mercato : Chelsea insiste pour un attaquant du FC Barcelone

Cet été, le FC Barcelone et Chelsea ont été en concurrence à plusieurs reprises, avec Raphinha, Robert Lewandowski et plus récemment, Jules Koundé. Ces transferts ont tous tourné en faveur du FC Barcelone qui réalise un mercato historique. À cela s’ajoute la venue d’Andreas Christensen, arrivé libre après l’expiration de son contrat avec les Blues. La relation entre les Blaugranas et les Londoniens s’est détérioré et les deux clubs n’ont pas pu trouver d'accord pour le transfert de César Azpilicueta.

La nouvelle manche entre le Barça et Chelsea pourrait arriver très rapidement, où les Blues veulent un attaquant du FC Barcelone. Après le départ de Timo Werner et Romelu Lukaku, Thomas Tuchel souhaite s’attacher les services d’un nouvel avant-centre. Selon Fabrizio Romano, l’entraîneur allemand aurait jeté son dévolu sur l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de 33 ans a fait forte impression au Barça depuis son arrivée en janvier dernier. À tel point que Xavi le considère comme un joueur intransférable. Les Blues seraient néanmoins décidés à tenter leur chance pour l’attaquant gabonais qui était l’un des meilleurs buteurs de Premier League avec Arsenal.

Barça Mercato : Le FC Barcelone menacé par Chelsea pour Aubameyang

Le FC Barcelone pourrait perdre une arme offensive importante en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Son profil atypique est très apprécié par la direction du Barça qui devrait tout faire pour le garder. Chelsea pourrait profiter de la situation urgente du Barça pour transmettre une offre irrefusable pour les Blaugranas. Les Blues compteraient également sur la bonne entente entre Thomas Tuchel et Pierre-Emerick Aubameyang depuis leur collaboration au Borussia Dortmund. En parallèle du dossier Auba, le Barça négocie toujours pour vendre Frenkie de Jong et Memphis Depay avec en ligne de mire l’enregistrement de nouvelles recrues.