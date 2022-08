Barça Mercato : Silva arrive, de Jong en passe de rejoindre un cador !

Publié par Thomas le 10 août 2022 à 13:36

Barça Mercato : Alors que Bernardo Silva se rapproche à grands pas de la Catalogne, le FC Barcelone serait sur le point de transférer Frenkie de Jong.

Barça Mercato : Frenkie de Jong à un pas de rejoindre Chelsea

Semaine décisive pour le FC Barcelone, qui espère boucler quelques transferts importants au milieu de terrain. Après avoir recruté Robert Lewandowski et Raphinha, le club catalan cherche désormais à dynamiser son entrejeu et cible le Portugais Bernardo Silva. Également dans les plans du PSG, le milieu offensif de 28 ans a vu le Barça tomber d’accord avec Manchester City pour son transfert en début de semaine. Si certains détails doivent encore être réglés pour totalement finaliser le dossier, le FC Barcelone semble toucher au but. Une bonne nouvelle pour les Blaugranas qui, en parallèle, s’apprête à se séparer de l’un des joueurs les plus bankables du milieu, Frenkie de Jong.

D'après la presse catalane, l’ancienne star de l’Ajax se dirigerait vers Chelsea en Premier League, qui le courtise depuis plusieurs semaines. Thomas Tuchel, un brin contrarié par l'échec du dossier Koundé, finalement parti au FC Barcelone, aimerait enfin boucler une arrivée de prestige dans son effectif et voit Frenkie de Jong comme une opportunité à ne pas louper. Selon Sport, un accord serait sur le point d’être trouvé entre Chelsea et le Barça pour boucler le transfert du joueur de 25 ans. Une superbe opération qui devrait de fait accélérer la venue de Bernardo Silva au Camp Nou.

Barça Mercato : Le FC Barcelone contraint de vendre son joyau

Si le FC Barcelone se dirige tout droit vers une vente de l’international néerlandais, cette option n’était à la base pas la priorité de Joan Laporta. Le président du Barça avait dans un premier temps demandé à son milieu de terrain de réduire son salaire pour pouvoir rester au sein de l’effectif Blaugrana.

Une proposition que de Jong aurait finalement refusé, poussant ainsi le club à le vendre cet été. Si Manchester United était un temps en pole pour le récupérer, sous l’impulsion d’Erik ten Hag, c’est finalement les Blues qui devraient boucler le transfert du natif d’Arkel, pour une somme de 80 millions d’euros. Toutefois, si le FC Barcelone et Chelsea semble proches d’un accord, le dernier mot reviendra au joueur qui, aux dernières nouvelles, ne souhaitait pas forcément quitter Barcelone, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026.