Clermont Foot Mercato : Importante officialisation au CF63

Clermont Foot Mercato : Dans un communiqué publié jeudi, le CF63 a officialisé la prolongation du contrat d’un de ses cadres.

Le Clermont Foot 63 a considérablement renforcé ses rangs en vue sa deuxième saison de suite dans l’élite. Outre ces signatures, le club auvergnat récompense également ses meilleurs éléments. Dans ce sens, le CF63 a annoncé la prolongation du contrat d’un de ses cadres. Initialement en fin de contrat dans un an, Johan Gastien vient de voir son contrat prolonger par sa direction. Le fils de l’entraîneur clermontois vient de voir son contrat prolonger pour deux saisons supplémentaires. « Le Clermont Foot 63 a le plaisir d’annoncer la prolongation de contrat de Johan Gastien jusqu’en juin 2025 (...) Clermontois depuis 2018 et véritable pierre angulaire de la montée historique du club en Ligue 1 Uber Eats lors de la saison 2020-2021 et du maintien la saison dernière, Johan comptabilise 131 matchs joués pour 11 436 minutes de jeu toutes compétitions confondues avec le CF63 », indique le communiqué du CF63.

La réaction de Johan Gastien après sa prolongation

Fils de Pascal Gastien, le coach clermontois, Johan n’a pas manqué de réagir suite à la signature de son nouveau contrat avec le Clermont Foot 63. « Je suis ravi et reconnaissant de prolonger l’aventure avec le Clermont Foot 63. Déjà 4 ans ici avec de fabuleux souvenirs et ce n’est que le début… Allez Clermont ! », a indiqué le capitaine des Clermontois.

Âgé de 34 ans, le milieu de terrain est un cadre du CF63. La saison dernière, il a disputé 33 matchs du club auvergnat, tous en tant que titulaire. Avec cette signature, Clermont compte s’appuyer sur un joueur d’expérience pour se maintenir à nouveau dans l’élite. Le club auvergnat a également signé neuf nouveaux joueurs pour atteindre son principal objectif de la saison.