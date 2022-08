PSG Polémique : La mère de Mbappé confirme la brouille avec Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2022 à 05:05







Après la victoire du PSG face à Montpellier, la brouille entre Kylian Mbappé et Neymar ne cesse d'être commentée. La mère du Français a livré son avis.

PSG : La presse brésilienne se déchaine sur Mbappé

Après la grosse polémique entre Neymar et Kylian Mbappé, la presse brésilienne a rapidement choisi son camp entre les deux joueurs. Et tout logiquement, elle n'a pas du tout épargné l’international français du Paris Saint-Germain. En effet, UOL Esporte s'en est pris violemment Mbappé en titrant : « Mbappé respire l'arrogance et l'individualisme depuis qu'il a signé son nouveau contrat au PSG » pour l'un de ses papiers du jour.

D'ailleurs, le média brésilien a énuméré plusieurs actions de jeu du Français - dont son penalty raté, sa querelle avec Neymar avant le second coup de pied de réparation et le moment où il s'agace parce que Vitinha ne l'a pas lancé en profondeur - pour étayer son propos. En parallèle, le journaliste Tiago Lefert a pointé du doigt les mêmes actions de jeu qu'UOL sur la chaine YouTube 3 na àrea. Et il estime que « le masque de Mbappé est tombé. Il a un comportement différent, bizarre. »

De surcroit, TNT Sports a posé la question suivante « qui est plus ou moins insupportable que Mbappé ? » dans un live sur Twitch. Enfin, ESPN Brésil a adressé un gros tacle à Kylian Mbappé en titrant le résumé de PSG - Montpellier avec la phrase suivante : « Neymar apprend à Mbappé à tirer les pénaltys. » Face à cette avalanche de violence, la mère du Champion du Monde 2018 est sortie du silence pour calmer les esprits.

PSG : Fayza Lamari calme le jeu pour Mbappé et Neymar

Interrogée sur le pénaltygate entre son fils et Neymar Jr par le média Kora Plus, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a tenu désamorcer la polémique. L’ancienne handballeuse algérienne assure ainsi que « la situation a été réglée en interne et tout est parfait. » Même si d’autres sources estiment que le mal est plus profond entre les deux joueurs du Paris Saint-Germain depuis cet été et la prolongation de Mbappé.