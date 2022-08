PSG : Kylian Mbappé - Neymar Jr, plus rien ne va

Publié par Gary SLM le 14 août 2022 à 22:57







Le PSG s'est imposé 5-2 face à Montpellier HSC samedi, l'occasion d'observer un froid entre 2 joueurs du Paris Saint-Germain Kylian Mappé et Neymar.

PSG : Que se passe-t-il entre Mbappé et Neymar ?

Le militantisme de Neymar pour l'arrivée de Lionel Messi au PSG a-t-il laissé des traces dans sa relation avec Kylian Mbappé ? Alors qu'il espérait former le principal duo de stars du Paris Saint-Germain avec le Brésilien, Mbappé pourrait se retrouver à la troisième place des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain.

Souvenez-vous, l'ancien attaquant de l'As Monaco a même pensé à quitter le club de la capitale cet été. Les mirifiques offres financières des dirigeants parisiens ont eu raison de ses frustrations. Mais il faut croire que rien n'est définitivement réglé malgré les dispositions prises par les responsables du Paris SG.

En effet, pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, les dirigeants ont mis la main à la poche et pas qu'un peu. Le buteur français est aujourd'hui un des sportifs les mieux payés de la planète. Avec un salaire net de 25 millions d'euros accompagné d'une prime de fidélité de 15 millions d'euros, le coéquipier de Presnel Kimpembe et de Marco Verratti est assuré de sécuriser ses vieux jours.

Paris Saint-Germain : Quel est le problème entre Mbappé et Neymar ?

Mbappé perçoit 40 millions d'euros nets par saison au Paris Saint-Germain (soit 51 282 048€ brut/an) alors que Neymar est à 48M€, soit 37.4 millions nets d'euros par saison. Le brésilien n'a pas eu de problème avec la prolongation de Kylian et les émoluments qui vont avec. Il a cependant pris quelques dispositions pour faire savoir à ses dirigeants qu'il est loin d'être un joueur quelconque.

Tous les étés depuis qu'il joue sous le maillot du PSG, Neymar revient en présaison en surpoids et cela a négativement impacté ses performances. Avec la montée en puissance de Kylian qui l'a clairement détrôné la saison passée aux yeux de ses dirigeants, le brésilien a mis les plus grands soins à sa forme physique.

L'attaquant de l'entraîneur Christophe Galtier s'est juré de montrer à la face du monde son réel niveau cette saison. Neymar compte pour ce faire sur l'aide, pas de Kylian Mbappé mais, de Lionel Messi. Le sachant, Mbappé est froissé et cela s'est vu lors de son premier match PSG-Montpellier (5-2).

PSG-Montpellier : Paris cartonne, mais Mbappé et Neymar s'éloignent

Lors du match PSG-Montpellier comptant pour la 2e journée de Ligue 1, le froid ambiant entre les deux attaquants s'est vu. C'est Kylian Mbappé qui a débloqué la situation d'une frappe bien travaillée au sol, poussant Falaye Sacko à un autogoal. Mais avant ce travail, l'attaquant bondynois avait manqué un pénalty. Et lorsque le but accordé à Sacko a été validé, Neymar n'a pas montré d'enthousiasme particulier comme de coutume.

En retour, Kylian Mbappé a aussi célébré les buts de Neymar Jr avec beaucoup de modération. Pour éviter de donner du grain à moudre aux médias, l'entraîneur et les joueurs du PSG ont préféré orienter l'attention sur un état d'insatisfaction personnel pour justifier l'attitude boudeuse de l'attaquant de l'équipe de France.

L'Équipe évoque des soucis perso de Kylian

Le quotidien L'Équipe, a vite fait de dire que Kylian Mbappé était gêné par des problèmes personnels pour justifier son manque d'enthousiasme lors du match PSG-Montpellier. Cette information est confirmée par RMC Sport.

Marco Verrati, s'exprimant en fin de match, a affirmé que l'ancien préféré de Mauricio Pochettino n'était pas content de son rendement. "Ça fait plaisir quand il est énervé" parce que croit-il : "ça veut dire qu'il tient beaucoup à notre équipe, qu'il veut bien faire, qu'il veut faire la différence."

Christophe Galtier est lui aussi revenu sur le sujet en confiant : "... Encore une fois, Kylian avait joué 45, 60 et 30 minutes lors de la préparation. Son dernier match était il y a 3 semaines. Je savais que ça allait lui coûter sur un plan physique. Ça, c'est anecdotique."

Coach Christophe Galtier, finaliste de la Coupe de France avec l'OGC Nice, a ajouté : "C'est un compétiteur, il veut être bon, il veut l'être rapidement."

Le technicien de 55 ans a tout de même nuancé les ardeurs de son joueur en disant qu'un "footballeur de haut niveau, ce n'est pas on/off' et qu'il "faut un peu de temps pour retrouver 100% de ses capacités athlétiques", chose sur laquelle il ne se fait aucune inquiétude pour son attaquant.

Quand Neymar like une publication anti-Mbappé

On attend donc les prochains matchs de Sergio Ramos, Renato Sanches et du duo Neymar - Mbappé pour en savoir davantage sur l'ambiance au sein de l'équipe. Sauf qu'on n'aura pas besoin d'attendre si longtemps pour avoir de nouveaux indices au regard de la recentre réaction de Neymar à une publication anti-Mbappé.

Des messages publiés sur les réseaux sociaux et likés par le brésilien relancent les rumeurs de sa mauvaise entente avec le français. « Désormais c’est officiel, Mbappé est le tireur des penaltys au PSG. Clairement, c’est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde où joue Neymar, il n'est possible d'en faire le deuxième tireur, aucun !! Il paraît qu’à cause du contrat, Kylian Mbappé est le propriétaire du PSG !!»

Ce premier message pas très corporate a été aimé par le brésilien avec son compte officiel. «Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et HUMILIE le gardien sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a raté après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de penalty pour la saison. Une absurdité !», un autre message plaidant sa cause que le brésilien a de nouveau apprécié.