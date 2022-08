RC Strasbourg Mercato : Officiel, un départ confirmé au RCSA

Publié par ALEXIS le 17 août 2022 à 22:20





RC Strasbourg Mercato : Quelques semaines après la prolongation de son contrat avec le RCSA, un jeune joueur a quitté le club alsacien pour la Ligue 2.

RC Strasbourg Mercato : Marvin Senaya rejoint Rodez Football

Marvin Senaya a fait la préparation estivale avec le RC Strasbourg Alsace après une saison pleine passée au FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2. De plus, son contrat a été prolongé en juin 2022 et il est désormais lié au RCSA, son club formateur, jusqu’au 30 juin 2025. Toutefois, le jeune défenseur, qui a joué ses premières minutes de jeu en Ligue 1 contre l’OGC Nice (1-1) dimanche dernier, ne poursuivra pas la saison sous le match du Racing Club Strasbourg Alsace. Il est retourné en Ligue 2 ce mercredi. L’arrière latéral droit est prêté au Rodez Aveyron Football (RAF), pour une saison, sans option d’achat. « Notre défenseur de 21 ans va ainsi poursuivre la saison 2022/23 au sein de la formation ruthénoise », a confirmé le RC Strasbourg.

À la suite du club alsacien, celui de l’Aveyron a également officialisé le transfert du défenseur arrière droit strasbourgeoise. « Le Rodez Aveyron Football est heureux de vous annoncer l’arrivée, sous forme de prêt, de Marvin Senaya, pour la saison 2022-2023. Le défenseur de 21 ans, prêté par le RCSA, est la neuvième recrue du mercato estival. Marvin portera le numéro 20. L’ensemble du Rodez Aveyron Football lui souhaite la bienvenue sur le Piton », a fait savoir RAF.

Mauvais départ en Ligue 2 pour RAF

Promu en Ligue 2 française à l'issue de la saison 2018-2019, Rodez Aveyron Football tente de décrocher un billet pour la Ligue 1 la saison prochaine. Ayant fini à la 17e place de L2 la saison dernière, les Sang et Or sont repartis pour un nouvel exercice, avec le même objectif d'évoluer un jour dans l'élite en tête. Après trois journées de championnat, l'équipe entrainée par Laurent Peyrelade (52 ans) pointe à la 18e place avec un seul point pris, soit un match nul et 2 défaites. À noter que Rodez affronte Annecy, samedi (19h) au stade Paul-Lignon dans le cadre de la 4e journée de Ligue 2. Un match que Marvin Senaya pourrait disputer s'il parvient à séduire lors de sa première séance d'entraînement.

Cette saison, le Racing Club Strasbourg Alsace veut se donner les moyens de réaliser une belle saison. Les dirigeants du club de football alsacien se concentrent donc sur des joueurs déjà aguerris à la compétition, même si l'entraîneur Marc Keller ne pense pas laisser au bord de la route les jeunes prometteurs du club. Dans le cas Marvin Senaya, le club voulait lui offrir plus de possibilités de faire ses games dans une équipe prête à lui accorder une totale confiance cette saison.