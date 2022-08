Stade Rennais Mercato : Everton à l'affut d'un gros deal au SRFC

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 01:50





Stade Rennais Mercato : Le nom d’un attaquant du SRFC est coché par Everton, en plan B, en cas d’échec du dossier prioritaire Ismaïla Sarr (24 ans).

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier en plan B d’Everton

En plus de Gaëtan Laborde (28 ans) annoncé sur le départ au Stade Rennais et visé par le LOSC, Martin Terrier est très sollicité en cette fin de mercato estival. Il est sur le calepin d’Everton qui cherche un attaquant en renfort après le départ de Richarlison à Tottenham. D’après les indiscrétions de médias britanniques, notamment Everton Blue Army, les Toffees ont inscrit le nom du polyvalent joueur offensif du SRFC dans leurs petits papiers, en vue d’un transfert cet été.

Cependant le N°7 du Stade Rennais n’est pas en tête sur la liste des joueurs convoités par le club basé à Liverpool. Il est une solution de rechange, en cas d’échec du transfert d’Ismaïla Sarr, la cible prioritaire d’Everton. En effet, Watford FC réclamerait 25 millions d'euros pour laisser filer son attaquant sénégalais, dont la valeur marchande est estimée à 27 M€. De quoi refroidir la direction des Blues !

Le buteur du SRFC vendu à moins de 25 M€ ?

Recruté à l’Olympique Lyonnais à 12 millions d'euros, en juillet 2020, Martin Terrier est coté à 25 millions d'euros, soit plus du double de l’ indemnité de transfert versée à Lyon par le Stade Rennais. De plus, son contrat court jusqu’en juin 2025, soit pour trois saisons encore. Le club breton pourrait donc faire une bonne affaire avec le club basé à Liverpool s’il venait à passer à l’offensive pour le Français de 25 ans. Pour rappel, Martin Terrier a marqué 21 buts et délivré 4 passes décisives la saison dernière en Ligue 1. Il avait ainsi fini meilleur buteur du SRFC, et à la 3e place du classement des buteurs du championnat de France.