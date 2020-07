Stade Rennais Mercato: Martin Terrier signe 5 ans au SRFC Off.

Martin Terrier s’est bien engagé avec le Stade Rennais FC ce mercato estival pour les 5 prochaines saisons. Le SRFC a officialisé sa venue dans la journée de lundi après son passage de la visite médicale. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a livré ses premières impressions marquées par son envie de commencer au plus vite l’aventure au club breton. Il a ensuite rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage à Dinard.

Stade Rennais Mercato : les mots de Julien Stéphan sur Martin Terrier,

La venue de Martin Terrier au Stade Rennais FC s’est concrétisée. Le joueur était hier à Rennes où il a passé sa visite médicale avant de signer son contrat d’une durée de 5 ans. On sait par Julien Stéphan que sa venue était dans les tuyaux depuis au moins la saison dernière, un propos confirmé par Florian Maurice, le directeur sportif du club. Le coach du SRFC a révélé qu’il s’intéressait à l’ex-lyonnais depuis un moment. « Sa signature est une grande satisfaction », a-t-il affirmé avant d’ajouter : « On avait essayé de le faire venir la saison dernière déjà. On s’était renseigné sur la possibilité de le faire. » Le transfert de l’attaquant s’est finalement concrétisé ce mercato estival, ce qui ne réjouit pas moins Julien Stéphan qui a mis en exergue les qualités de son nouveau protégé. Il voit en Martin Terrier un « joueur intelligent, généreux, polyvalent » avec de nombreuses qualités. Le coach du Stade Rennais espère que sa nouvelle recrue trouvera un « un contexte favorable » à son épanouissement au club, une chose à laquelle il promet de travailler.

SRFC transfert : Martin Terrier a hâte de commencer à Rennes

Dans sa déclaration de sa présentation, Martin Terrier a confié son bonheur d’avoir signé au SRFC lors de ce marché des transferts. « Je suis très heureux d’arriver à Rennes », a-t-il lancé sur le site du club avant d’exprimer son envie pressante de rejoindre ses « nouveaux coéquipiers en stage et de faire connaissance avec l’équipe ». Pour lui, cette signature au SRFC est une étape « étape importante » de sa « carrière. » Il voit le Stade Rennais F.C comme un « club ambitieux qui grandit d’année en année » et la possibilité de jouer la Ligue des Champions le réjouit tout particulièrement. Martin Terrier espère aussi trouver sa place dans ce groupe où il a déjà quelques amis. Il faut noter que le départ de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’explique en partie par son faible temps de jeu dans ce club. Il espère tout comme Florian Maurice faire mieux à Rennes. Pour le directeur sportif du Stade Rennais FC, c’est « un joueur qui a vraiment de grosses qualités, encore à développer, mais c’est un joueur qui est prêt et qui connaît le championnat… À lui de bien s’intégrer. C’est un garçon très intelligent et qui commence à prendre de la maturité. C’est une belle recrue pour nous. »

Nicolas Holveck espère un succès de la première recrue du mercato

De belles paroles auxquelles la nouvelle recrue du SRFC va devoir donner du sens. Nicolas Holveck, le Président Exécutif - Directeur Général du Stade Rennais F.C. espère que cette première recrue du mercato rennais « s’intègrera parfaitement dans l’esprit » qu’il souhaite insuffler « dans le vestiaire la saison prochaine. »

Dans un Tweet, l'Olympique Lyonnais a aussi souhaité une bonne suite de carrière à Martin Terrier. Le club a posté "Merci Martin Terrier et bonne chance pour la suite de ta carrière !"