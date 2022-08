Barça Mercato : Xavi ne nie pas un possible départ d'Aubameyang

Publié par Dylan le 20 août 2022 à 19:02





Barça Mercato : Alors que l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est incertain, Xavi s'est exprimé en conférence de presse sur son éventuel départ.

Barça Mercato : Xavi ouvre la porte à un départ d'Aubameyang

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur catalan Xavi a été interrogé sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de l'attaquant gabonais est incertain au FC Barcelone. L'ancien buteur d'Arsenal a pourtant réalisé une première saison plutôt réussie sous les couleurs des Blaugrana, marquée par 11 buts en 17 matchs en tant que titulaire en Liga.

Xavi a tenu à se montrer prudent concernant la situation du Gabonais, et ne nie pas un possible départ de celui qui était arrivé l'hiver dernier en Catalogne : « Il y a un marché qui se termine le 31 août et nous verrons ce qui se passera. Je compte sur lui et demain ça pourrait être important, mais on verra les circonstances. » a déclaré l'ancien milieu de terrain du FCB, qui faisait référence au match contre la Real Sociedad comptant pour la deuxième journée de Liga.

Chelsea reste à l'affût pour Pierre-Emerick Aubameyang

S'il y a bien un club dont le Barça doit se méfier, c'est Chelsea. Les Blues viennent de transférer Timo Werner au RB Leipzig et cherchent un nouveau buteur pour la saison 2022-2023. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang a déjà été coché depuis plusieurs semaines, et Chelsea est déjà passé à l'attaque selon le journaliste Gerard Romero. En effet, le club aurait transmis une offre de 27 millions d'euros qui n'a pas encore été mentionnée ni traitée par le FC Barcelone. Toutefois, le club londonien est bel et bien intéressé par le profil d'Aubameyang, et le discours de Xavi en conférence de presse ne devrait pas rassurer les supporters catalans qui ont déjà vu leur équipe être tenue en échec dès la première journée de championnat (match nul à domicile contre le Real Valladolid).

La menace d'une vente de l'attaquant gabonais à Chelsea en toute fin d'été plane plus que jamais sur le FC Barcelone, d'autant que les Blues ont un argument qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur. En effet, leur entraîneur Thomas Tuchel a déjà coaché Aubameyang lorsqu'il était à Dortmund, ce qui pourrait convaincre l'attaquant de 33 ans de le rejoindre.