Barça Mercato : Une offre tombe pour un grand attaquant !

Publié par Nicolas le 18 août 2022 à 12:50





Barça Mercato : Alors que le FC Barcelone cherche toujours à vendre des joueurs, un grand club a fait une offre pour un crack offensif des Blaugranas.

Barça Mercato : Chelsea se positionne sur Aubameyang

Ce n'est un secret pour personne, le Barça cherche à vendre des joueurs afin de récupérer des liquidités et d'alléger sa masse salariale. Cela sera aussi nécessaire pour inscrire les nouvelles recrues auprès de la Liga. Dans cette optique, chaque offre sera étudiée par les Blaugranas. Frenkie de Jong ne voulant pas quitter la Catalogne, d'autres joueurs seront invités à partir en cas de belle offre. Ce pourrait être le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea est très intéressé par le buteur du club catalan et a même transmis une offre de 27 millions d'euros selon le journaliste Gerard Romero. Reste à savoir comment le FC Barcelone va réagir vis-à-vis de cette proposition, qui se rapproche des 30 millions réclamés par le club pour lâcher son attaquant.

L'international gabonais a impressionné depuis son arrivée en janvier dernier en provenance d'Arsenal, inscrivant 13 buts et délivrant 1 passe décisive en 23 matches toutes compétitions confondues. L'entraîneur du Barça, Xavi, voudrait le garder et compte sur lui pour cette saison mais le technicien connaît également la situation financière de son employeur et ne s'opposera pas à un transfert si cela lui permet d'enregistrer de nouvelles recrues ainsi que de compléter le mercato de son club.

Barça Mercato : La carte Thomas Tuchel pour convaincre Aubameyang

Si Chelsea est très intéressé par l'attaquant franco-gabonais, c'est aussi parce que Thomas Tuchel en est l'entraîneur. Il a eu l'occasion de diriger Aubameyang lorsqu'il était le technicien du Borussia Dortmund, et la collaboration entre les deux hommes s'était passée à merveille. L'allemand est un grand fan du joueur et on peut imaginer que Aubam ne serait pas contre l'idée de retrouver son ancien mentor chez les Blues.

Au delà de l'idée séduisante de collaborer de nouveau avec Thomas Tuchel, seule une offre salariale XXL de Chelsea pourrait convaincre l'ancien buteur d'Arsenal de rallier Londres, alors qu'il préférerait rester en Catalogne et s'imposer malgré une concurrence féroce en attaque, avec la prolongation d'Ousmane Dembélé, le retour de blessure d'Ansu Fati et surtout les arrivées de Rafinha et Robert Lewandowski. Les prochains jours seront chauds à Barcelone.