OM Mercato : Tudor veut rapatrier un de ses anciens attaquants !

Publié par Dylan le 20 août 2022 à 17:32





OM Mercato : Alors qu'un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi était évoqué, Igor Tudor aurait finalement une autre idée en tête.

OM Mercato : Antonin Barak, nouvelle priorité de Tudor

L'Olympique de Marseille poursuit son mercato faramineux, avec pas moins de onze recrues à mettre à son actif, et peut-être treize à la fin de l'été. En effet, l'arrivée du défenseur central ivoirien Eric Bailly ne serait plus qu'une question de temps, tandis que des négociations sont en cours pour un nouveau renfort offensif. Ces derniers jours, un échange entre l'avant-centre turc Cengiz Ünder et le milieu de terrain offensif de l'Atalanta Ruslan Malinovskyi était évoqué, mais c'est finalement vers une autre piste que devrait se tourner l'OM.

Selon les informations de Sky Sport Italia, la nouvelle priorité des Phocéens serait Antonin Barak, milieu offensif tchèque de l'Hellas Vérone. Avec 11 buts et 4 passes décisives en 29 matchs de Série A la saison dernière, son profil plaît à Igor Tudor qui entraînait alors les Gialloblu à cette période. Désormais coach de l'OM, celui-ci pourrait le convaincre de le rejoindre. Ce serait donc un transfert beaucoup facile à réaliser que l'échange entre Ünder et Malinovskyi. Cependant, l'OM n'est pas le seul prétendant d'Antonin Barak.

La Fiorentina veut aussi Antonin Barak

Toujours selon Sky Sport Italia, la Fiorentina serait aussi intéressée par les services du joueur de 27 ans. Également international tchèque, Antonin Barak est toujours précieux pour sa sélection avec 2 buts en 8 matchs disputés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Viola voudrait se faire prêter le joueur, mais l'Hellas Vérone préfèrerait un transfert sec d'après la même source.

Une mésentente qui pourrait profiter à l'OM, qui finirait son mercato en beauté avec l'arrivée d'une hypothétique treizième recrue. Pour rappel, le club phocéen s'est déjà offert les services de nombreux joueurs cet été comme Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Isaak Touré ou encore Nuno Tavares. Un mercato qui dira à l'avenir s'il a été réussi ou non.