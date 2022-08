PSG-Monaco : Les compos avec un changement majeur au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2022 à 12:05





En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Monaco au Parc des Princes dimanche soir. Découvrez les compos probables des deux équipes.

PSG-Monaco : Première titularisation de Renato Sanches

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco au Parc des Princes dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, la presse a présenté les équipes de départ possibles de Christophe Galtier et son homologue Philippe Clement. Avec Vitinha suspendu, l’entraîneur parisien va opérer un changement au milieu de terrain avec la première titularisation de Renato Sanches, arrivé cet été en provenance de Lille OSC. Pour le reste, Galtier va reconduire la même équipe qui cartonne depuis le début de la saison.

Ainsi, Gianluigi Donnarumma gardera les perches parisiennes devant une défense à trois animée par Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont continuer à apporter un soutien important à l’attaque tout en limitant les assauts offensifs des adversaires. Au milieu de terrain, Marco Verratti sera accompagné par l’international portugais Renato Sanches. Devant, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé vont se charger de transformer les occasions de but des Rouge et Bleu.

Du côté de l'AS Monaco, le début de saison n'est pas aussi idyllique. Le week-end dernier, les hommes de Philippe Clement ont sévèrement chuté face au RC Lens (1-4) et espèrent se rattraper face au PSG. L'ancien entraîneur de Bruges pourra compter sur Youssouf Fofana, de retour de suspension. Surtout, un changement de système pourrait être opéré puisque L'Équipe indique que l'ASM pourrait évoluer dans un schéma à trois défenseurs pour occuper la largeur du terrain et contenir peut-être plus efficacement les offensives parisiennes.

Seule absence à déplorer, celle du Brésilien Vanderson, suspendu après son expulsion le week-end dernier. Le groupe est au complet et seul Myron Boadu manquera à l'appel, lui qui est toujours en phase de réathlétisation. Un doute entoure encore la ligne d'attaque pour laquelle les Monégasques opteront. Krépin Diatta pourrait être titularisé, tout comme Aleksandr Golovin.

Les équipes probables des deux équipes

PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Sanches, Verratti, Mendes - Messi - Mbappé, Neymar.

AS Monaco : Nübel - Disasi, Maripan, Badiashile - Aguilar, Fofana, Camara, Henrique - Embolo, Ben Yedder, Diatta (ou Golovin).