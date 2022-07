PSG Mercato : 10M€, c’est totalement réglé pour Renato Sanches !

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2022 à 11:04

PSG Mercato : C’est bouclé, Luis Campos tient sa quatrième recrue estivale. Renato Sanches va quitter le LOSC pour débarquer dans la capitale.

PSG Mercato : Accord annoncé avec le LOSC pour Renato Sanches

Renato Sanches n’ira pas jusqu’au terme de son engagement avec le LOSC. Annoncé proche de l’AC Milan, le milieu de terrain de 24 ans va finalement rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours d’intenses négociations, les dirigeants parisiens et leurs homologues lillois sont parvenus à un accord pour le transfert de l’international portugais.

Le journal portugais O Jogo annonce ce vendredi que les deux clubs français ont trouvé un terrain d’entente sur la base d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat automatique d’un montant de 10 millions d'euros. À l'instar de Nordi Mukiele, Renato Sanches va donc prolonger son contrat avec les Dogues avant de rejoindre les Rouge et Bleu, son bail expirant en 2023. Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Renato Sanches devrait donc être la quatrième recrue estivale de Luis Campos, le nouveau Conseiller Football de la formation parisienne. Son arrivée chez les Rouge et Bleu serait même imminente.

PSG Mercato : Renato Sanches attendu à Paris dans 48h

Comme annoncé par nos confrères de Foot Mercato hier, Renato Sanches est en route pour le Paris Saint-Germain. L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich va bien rejoindre les rangs du Champion de France dans les prochaines heures. Jeudi, le journaliste Santi Aouna assurait déjà qu’il « ne reste que quelques détails à régler » pour finaliser le transfert du Golden Boy 2016.

Ce matin, O Jogo confirme que tout est réglé pour le compatriote de Cristiano Ronaldo qui serait même attendu dans la capitale française dans 48 heures, soit jusqu’au dimanche, pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le PSG. La source lisboète précise toutefois que le natif de Lisbonne sera trop juste pour participer au Trophée des Champions contre le FC Nantes. Christophe Galtier devrait néanmoins retrouver son ancien protégé dans son groupe la saison prochaine.