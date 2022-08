PSG LDC : Du lourd d’entrée pour Christophe Galtier et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2022 à 16:05





Après le tirage au sort jeudi, l’UEFA a dévoilé le calendrier complet des phases de poules de la Ligue des Champions. Le PSG est donc désormais fixé.

Le PSG accueille la Juventus Turin pour son premier match de LDC

En effet, Christophe Galtier et ses hommes, versés dans la poule H de la Juventus Turin, du Benfica Lisbonne et du Maccabi Haïfa, débuteront par un match de prestige. Les Bianconeri se déplaceront au Parc des Princes pour ce qui ressemble déjà au premier choc des phases de poules de la Ligue des Champions. Les Parisiens enchaineront avec un déplacement périlleux au Maccabi Haïfa avant une double confrontation face au Benfica Lisbonne. Les Rouge et Bleu termineront ensuite la phase de groupe par une réception de la Juventus Turin en espérant avoir déjà gagné leur ticket pour les 1/8es de finale.

Après une campagne 2021-2022 stoppée brusquement par le Real Madrid, vainqueur de la compétition, la bande à Lionel Messi aura à coeur de montrer qu’elle est capable de gagner cette coupe tant désirée. Le Paris Saint-Germain, entrainé désormais par Christophe Galtier est en pleine forme et compte bien montrer à toute l’Europe qu’il fait partie des favoris cette année. Cependant, le choc face à la Vieille Dame est déjà marquée par des absents côté Bianconeri.

PSG : Déjà trois absents majeurs à la Juventus Turin

Meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain et transféré à la Juventus Turin en tant que joueur libre, Angel Di Maria pourrait ne pas fouler la pelouse du Parc des Princes avec le club italien. Le milieu offensif argentin a été victime d'une blessure à l'adducteur lors de son premier match officiel de la saison contre Sassuolo, où il a été buteur, et son retour pourrait être trop pour un match d'une telle intensité.

Massimiliano Allegri sera également privé de Paul Pogba écarté des terrains pour plusieurs semaines en raison d'une blessure à un ménisque et de son attaquant Federico Chiesa absent depuis des mois suite à une rupture du ligament croisé. En revanche, cela sera des retrouvailles entre le Paris SG, Moise Kean et Adrien Rabiot, deux joueurs qui ont déjà défendu les couleurs parisiennes.