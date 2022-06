PSG Mercato : C’est fait ! Di Maria a choisi son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2022 à 22:11

PSG Mercato : Laissé libre par le Paris SG, Angel Di Maria s’apprête à écrire une nouvelle page de sa carrière. Les choses se précisent pour son avenir.

PSG Mercato : Di Maria a accepté de rejoindre la Juventus Turin

Après sept ans de bons et loyaux services, Angel Di Maria quitte le Paris Saint-Germain. Si le milieu de terrain offensif espérait rester à Paris une saison de plus pour terminer sa carrière européenne chez les Rouge et Bleu, la direction du club en a décidé autrement. À 34 ans, l’international argentin va donc ouvrir une nouvelle page de sa carrière à compter de la saison prochaine. Et d’après les informations du journaliste Roméo Agresti du média Goal, après plusieurs rebondissements, le numéro 11 du Paris SG se dirigerait vers l’Italie.

En effet, le média sportif assure que Di Maria aurait finalement dit « oui » à la Juventus Turin pour un contrat d’une année, soit jusqu’en juin 2023. L’ailier argentin devrait donc s’engager avec les Bianconeri dans les prochains jours. L’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United devrait rejoindre très prochainement l'Italie pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée son bail en tant que « joueur libre. » En attendant l’officialisation de la nouvelle, la femme du joueur a déjà vendu la mèche pour son avenir.

PSG Mercato : La femme de Di Maria dévoile sa future destination

Goal indique qu’en vue de la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera au Qatar à l'automne prochain, Angel Di Maria avait exprimé le désir de rester compétitif en Europe pour la saison 2022–2023 avant d’aller prendre sa retraite dans son pays. Annoncé proche du FC Barcelone, le compatriote de Lionel Messi va finalement rejoindre la Serie A et les rangs de la Juventus Turin. D’ailleurs, son épouse Jorgelina Cardoso se serait mise à suivre le compte Instagram des Bianconeri, laissant ainsi penser que son époux s’apprêtait à débarquer en Italie plutôt qu’un retour en Liga, à Barcelone.