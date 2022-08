PSG Mercato : Officiel, une sublime signature enregistrée à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2022 à 20:05





PSG Mercato : À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain vient d’enregistrer un départ prometteur dans ses rangs.

PSG Mercato : Un nouveau jeune joueur parisien quitte le club

Élément incontournable et capitaine chez les U19 la saison dernière, le jeune Moutanabi Bodiang a quitté le Paris Saint-Germain pour prendre la direction du Puy Foot 43 sous la forme d’un prêt pour la saison à venir. Le latéral droit de 19 ans va tenter de s’aguerrir en National 1. Après Denis Franchi, qui s'est engagé avec Burnley et Edouard Michut en passe de rallier Sunderland, le club de la capitale a officialisé un autre mouvement avec le départ en prêt de Moutanami Bodiang au Puy Foot 43 Auvergne.

Le jeune latéral droit de 19 ans, pièce maîtresse de l'équipe des U19 de Zoumana Camara la saison dernière rejoint le pensionnaire de National 1 sous la forme d'un prêt d'un an. Celui-ci n'est pas assorti d'une option d'achat, sans grande surprise. Preuve que le Champion de France en titre compte sur son jeune portier pour le futur.

PSG Mercato : Moutanabi Bodiang va aller progresser en National 1

Le jeune défenseur latéral de 19 ans, arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 en provenance du Paris FC, est prêté pour une saison au Puy Foot 43 Auvergne, pensionnaire de National 1. Ledit prêt ne comporte, a priori, pas d'option d'achat. Pour rappel, le capitaine des U19 la saison passée est lié aux Rouge-et-Bleu jusqu'au 30 juin 2024. Paris ne lésine pas sur ce mercato. Le club avait promis le grand ménage et est en train de joindre les actes à la parole.

Il ne reste pas longtemps lors de ce mercato pour conclure les ventes et signer des joueurs pour venir renforcer le club. Bodiang part en prêt et reviendra la saison prochaine, fort d’une saison, où il aura pu s’épanouir en National 1. Les Rouge et Bleu comptent donc sur leur Titi pour le futur.