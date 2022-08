FC Nantes Mercato : Les Canaris s'activent pour un renfort offensif

Publié par Dylan le 28 août 2022 à 12:23





FC Nantes Mercato : La fin de mercato est tendue au FCN. Une des cibles principales ne viendra pas, et les Canaris tentent de trouver une solution.

FC Nantes Mercato : Alexandru Cicaldau ne viendra pas

Il était pourtant une des cibles principales du FCN en cette fin de mercato. Le milieu offensif roumain Alexandru Cicaldau, 25 ans, ne viendra finalement pas à Nantes mais plutôt à Ittihad Kalba, un club émirati. Celui-ci a officialisé samedi son arrivée sur son compte Twitter, ce qui efface tout espoir pour les Canaris. Alors qu'Antoine Kombouaré avait déclaré en conférence de presse vouloir encore 4 à 5 recrues avant la fin du mercato, il ne reste actuellement plus que deux pistes pour le FC Nantes alors que le club vient d'essuyer il y a quelques jours le refus de Gabriel Charpentier.

La première mène à Zizo, le milieu de terrain égyptien du Zamalek. Doté d'une palette technique remarquable, le Pharaon a déjà montré à de nombreuses reprises son talent, que ce soit en club ou avec l'Egypte (23 sélections, 1 but). Pouvant jouer sur l'aile droite, il pourrait être une recrue intéressante pour Antoine Kombouaré et le FCN, qui a perdu plusieurs éléments offensifs de poids cet été (Randall Kolo-Muani, Wylan Cyprien, Anthony Limbombe, Jean-Kévin Augustin...).

FC Nantes Mercato : Yann Karamoh dans les papiers d'Antoine Kombouaré ?

La seconde piste, moins probable, serait celle de Yann Karamoh. L'ailier gauche de 24 ans a acquis beaucoup d'expérience depuis qu'il s'est fait connaître au SM Caen, avec des passages plus ou moins réussis à l'Inter Milan, aux Girondins de Bordeaux puis à Parme, son club actuel. Présent depuis la saison 2019-2020 dans le club italien, Yann Karamoh n'a pas pu l'empêcher de descendre en Série B et ne parvient pas pour le moment à le faire remonter en Série A. Prêté ces derniers temps au Fatih Karagümrük, l'ancien caennais a réalisé une dernière saison mitigée avec 4 buts et une passe décisive en 32 matchs de Süper Lig.

Si Antoine Kombouaré se dirait très intéressé par le joueur selon le10sport, la direction du club nantais serait moins tentée. Et pour cause : le joueur est désormais plus connu pour son mauvais comportement sur les réseaux sociaux que pour ses qualités sur le terrain. Le 12 juin dernier, Yann Karamoh s'était fait surprendre en flagrant délit d'adultère dans une vidéo diffusée sur Twitter. Pas sûr que les Canaris soient donc très chauds pour recruter l'ailier franco-ivoirien.