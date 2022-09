Barça Mercato : Le FC Barcelone finalise deux superbes signatures

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2022 à 17:14





Barça Mercato : À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le FC Barcelone va acter une double opération.

Barça Mercato : Accord trouvé avec Chelsea pour Aubameyang

À la recherche d’un renfort offensif pour compenser le départ de Timo Werner et Romelu Lukaku, Chelsea en sur le point de boucler le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Huit mois seulement après son arrivée libre en provenance d’Arsenal, l’attaquant de 33 ans devrait ainsi quitter les rangs du FC Barcelone dans les prochaines heures. Selon les dernières indiscrétions livrées par le tabloïd britannique The Athletic, les dirigeants des deux clubs auraient trouvé un accord total pour le transfert de l’ancien international gabonais. Le journaliste David Ornstein explique en effet que la dernière proposition des Blues estimée à 9 millions d'euros, plus le latéral gauche Marcos Alonso, aurait convaincu les Blaugranas.

Déjà d’accord avec la formation londonienne sur la base d’un contrat de deux ans avec une saison supplémentaire en option, selon le nombre de ses matches, Aubameyang va donc rejoindre son ancien mentor Thomas Tuchel. Aux dernières nouvelles, la radio Cope confirme la tendance dans ce dossier, mais avec plus de détails. Le média espagnol indique notamment que la dernière offre de Chelsea s’élève à hauteur de 7,5 millions d'euros, complétée par le transfert de Marcos Alonso.

Finalement, le journaliste Fabrizio Romano assure de son côté que l'affaire serait désormais bouclée. Un accord total serait trouvé pour un transfert de 14 millions d'euros. Aubameyang devrait débarquer à Londres vers 17h ce jeudi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Alonso serait lui aussi attendu en Espagne pour finaliser les derniers détails de son arrivée à Barcelone pour un bail de trois ans. Une bonne affaire pour le Barça qui entend réduire sa masse salariale. Mais ce n’est pas tout.

Barça Mercato : Xavi tient un nouveau latéral droit

Désireux de s’offrir les services d’un arrière droit de grande classe, le Barça serait sur le point de réaliser l’une des plus belles affaires de cette fin de mercato. En effet, à en croire les informations du média Relevo, Hector Bellerin aurait trouvé un accord avec la direction d’Arsenal pour résilier son contrat. L’international espagnol de 27 ans devrait ensuite rejoindre librement son club formateur. Pour rendre possible cette opération, l’ancien protégé d’Arsène Wenger aurait accepté une baisse significative de son salaire. Une information confirmée dans la foulée par David Ornstein, qui confirme le transfert libre du joueur au Barça.