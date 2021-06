Arsenal Mercato : Hector Bellerin tout proche de l'Inter !

Publié par Thomas le 28 juin 2021 à 16:45

Selon Sky Sport Italia, le latéral espagnol d'Arsenal, Hector Bellerin, serait tout proche de rejoindre l'Inter Milan. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros selon le site Transfermarkt. L'Inter verrait en Bellerin le remplaçant légitime d'Achraf Hakimi, en partance pour le PSG.

Arsenal Mercato : Bellerin intéresse beaucoup l'Inter Milan

Nombreuses sont les rumeurs qui agiteront le mercato estival de l'Inter Milan. Les champions d'Italie affichent un projet ambitieux avec plusieurs arrivées et aussi des départs. AchrafHakimi semble être le départ le plus imminent chez les Nerazzurri. Un poste est donc à pourvoir, et pas des moindres, puisque le marocain a été indispensable cette saison. L'équipe, désormais dirigée par Simone Inzaghi le successeur d'Antonio Conte, cherche à retrouver un joueur avec des qualités similaires à Hakimi, et Bellerin possède le profil type.

À la fois rapide et technique, le joueur pourrait combler l'apport offensif qu'a créé le latéral marocain cette saison. Le latéral espagnol a longtemps été marqué par des blessures à Arsenal, qui l'ont empêché d'exprimer tout son potentiel, lui qui est considéré comme l'un des défenseurs les plus rapides de la planète.

Vers un prêt avec option d'achat pour l'Inter

À Arsenal, où l'entraîneur Mikel Arteta prépare sa révolution, le joueur n'est plus aussi intouchable qu'il était il y a quelques années, et cela notamment à cause de ses multiples blessures. Il pourrait donc intéresser l'Inter Milan qui est dans l'obligation de recruter un nouveau latéral. Sa cote est très forte en Italie selon le media Sky Sport, et l'Inter pourrait se voir lutter contre d'autres top clubs comme l'Atlético ou le Betis pour le recruter. Selon le media italien, le club lombard tenterait d'incorporer Bellerin à travers un prêt avec option d'achat. Cela serait une grande étape dans la carrière du latéral formé à la Masia, puisqu'il quitterait le championnat anglais, où il a toujours joué, pour l'Italie.