LOSC Mercato : Olivier Létang visait un superbe coup en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 17:59





LOSC Mercato : Au lendemain de la fermeture du mercato estival, la presse a livré une révélation sur les derniers mouvements d’Olivier Létang à Lille.

LOSC Mercato : Létang a fait une offre de 18M€ pour un Néerlandais

Si l’équipe de Paulo Fonseca s’est renforcée jeudi soir avec les signatures d’Adam Ounas et d'André Gomes, les dirigeants de Lille auraient également tenté de faire venir Noa Lang. Grand espoir du football néerlandais et comparé à Neymar dans son style de jeu, le milieu offensif du Club Bruges aurait même fait l’objet d’une offre de 18 millions d’euros de la part du club nordiste.

Cependant, la formation belge aurait refusé la proposition lilloise. Bruges n'ayant pas l'intention de se séparer de son ailier de 23 ans cet été. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat belge, Noa Lang est sous contrat jusqu’en juin 2025. Finalement, Olivier Létang et les Dogues se sont accrochés à Adam Ounas et André Gomes, en provenance respectivement de Naples et d’Everton. Non sans avoir tenté également de déloger un autre talent en Ligue 1.

LOSC Mercato : L'AS Monaco a débouté Lille pour sa pépite Akliouche

Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Monaco a débouté le LOSC avec un chèque de 10 millions d’euros pour sa pépite Maghnes Akliouche. « Monaco bloque le départ de Maghnes Akliouche. Malgré deux offensives de Lille, l'ASM a repoussé toutes les approches », révèle le journaliste Santi Aouna sur sa page Twitter. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu offensif de 20 ans restera donc sur le Rocher cette saison. À la recherche de renforts offensifs, notamment après le départ de Renato Sanches pour le Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche était pourtant une priorité pour les dirigeants lillois après l’échec dans le dossier Ludovic Blas. Mais l’AS Monaco a refusé de laisser partir son prodige français.