LOSC Mercato : Deux signatures exceptionnelles proches au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2022 à 22:14





LOSC Mercato : Olivier Letang s’active ce dernier jour du marché des transferts de l’été afin de renforcer le milieu de terrain de l’équipe de Paulo Fonseca.

LOSC Mercato : Un ancien de Ligue 1 arrive à Lille

Alors que le coordinateur sportif Sylvain Armand a assuré que le LOSC est satisfait de l’effectif dont il dispose, l’entraîneur Paulo Fonseca a ouvertement réclamé des renforts à ses dirigeants. « J'attends des joueurs d'ici à demain (jeudi), c'est clair pour tout le monde. Le club sait, ils travaillent. Mais c'est tellement clair ce dont on a besoin dans l'équipe », a déclaré le technicien portugais.

En réponse à la demande de son coach, le club lillois travaillerait à l’arrivée deux pointures au milieu de terrain. Olivier Letang et les siens seraient même sur le point de finaliser ces nouvelles recrues. Comme révélé un peu plus tôt dans la journée par L’Équipe et Sky Sport, Adam Ounas va bien s’engager avec les Dogues aujourd’hui. L’ancien milieu de terrain offensif des Girondins de Bordeaux va quitter les rangs du SSC Naples pour venir renforcer l’équipe de Paulo Fonseca.

Un accord a déjà été trouvé entre les deux clubs pour un transfert évalué à 2,5 millions d’euros plus 50% à la revente. L’international algérien de 25 ans serait même en train de passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Mais Adam Ounas, lié à Naples jusqu’en juin 2023, ne sera pas le seul renfort attendu.

LOSC Mercato : André Gomes en route pour Lille ?

Toujours selon les mêmes sources, Andre Gomes devrait également rejoindre le Lille OSC dans les prochaines heures. RMC Sport confirme cette nouvelle et assure que « le LOSC serait sur le point de boucler l'arrivée du milieu de terrain Andre Gomes. Le milieu de terrain portugais d'Everton (29 ans) serait en train de passer sa visite médicale avec Adam Ounas (Naples). » L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est attendu au Domaine de Luchin pour remplacer son compatriote Renato Sanches parti rejoindre le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Everton, Andre Gomes n’a toujours pas disputé la moindre de minute cette saison.