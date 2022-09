ASSE Mercato : Un surprenant renfort en route pour Sainté ?

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 08:59





ASSE Mercato : Malgré la fermeture du marché des transferts, Saint-Étienne pourrait encore recruter comme l’a indiqué Loïc Perrin.

ASSE Mercato : Un joker annoncé à Saint-Étienne

Pensionnaire de Ligue 2 cette saison, l’AS Saint-Étienne reste attractive. L’ ASSE a signé onze renforts durant le mercato estival. Nouvel entraîneur des Verts, Laurent Batlles attendait des renforts pour un retour rapide du club ligérien en Ligue 1 Uber Eats. Alors que le mercato a officiellement fermé ses portes en France, Loïc Perrin s’est projeté sur la suite du recrutement de Saint-Étienne. Le coordonnateur sportif stéphanois se projette déjà sur le mercato d’hiver et n’exclut pas la signature d’un joker.

« On était sur des profils, avec des dossiers avancés. On ne voulait pas faire quelqu’un à la dernière minute pour faire quelqu’un. On ne s’interdit pas de réajuster l’effectif au prochain mercato. On peut même prendre un joker dès aujourd’hui. C’est une possibilité, si les joueurs sur lesquels on était récemment, ou leurs clubs, rouvrent la porte », a assuré l’emblématique capitaine des Verts interrogé par Le Progrès. Reste maintenant à savoir quel poste Sainté, actuel 19e de Ligue 2, pourrait encore pouvoir.

Les vérités de Perrin sur le départ avorté de Sow

Si l’AS Saint-Étienne s’est considérablement renforcée, le club du Forez a également enregistré plusieurs départs cet été. L’ ASSE aurait notamment pu céder Saïdou Sow au Stade de Reims. Faute d’accord, le défenseur guinéen encore sous contrat jusqu’en 2025 est resté à quai. « Ce n’était pas forcément une volonté de notre part de nous en séparer. Il n’était d’ailleurs pas prévu qu’il parte même si à ce poste, on avait encore des possibilités en interne. On a demandé au joueur, qui était plutôt intéressé [par un départ]. Mais de toute façon, on n’aurait pas trouvé d’accord avec Reims », a indiqué Loïc Perrin.