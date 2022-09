ASSE Mercato : Joker, une mauvaise nouvelle tombe à Saint-Etienne

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2022 à 16:24





ASSE Mercato : En quête d’un joker pour renforcer l’attaque de l’équipe de Laurent Batlles avant l’hiver, l’AS Saint-Etienne essuie les échecs en Ligue 1.

ASSE Mercato : Un joker envisagé avant le mercato hivernal

Lors de la présentation officielle des trois dernières recrues estivales de l’AS Saint-Etienne : Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit et Léo Pétrot, le coordinateur sportif Loïc Perrin a évoqué la possibilité de signer un joker pour renforcer le secteur offensif. « On l’a pris en compte, comme le disait Laurent (Batlles) on avait la possibilité de peut-être faire venir un autre joueur, on ne voulait pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. On a toujours la possibilité de faire venir un joker d'ailleurs pendant cette période. Et puis le mercato d’hiver pourra peut-être également nous permettre de faire des ajustements si cela nous semble nécessaire », a déclaré le dirigeant stéphanois.

Il y a quelques jours, le Twittos @GaelB42 a révélé que les décideurs de l’ASSE avaient jeté leur dévolu sur Opa Nguette pour oublier la piste Isaac Lihadji, jugée trop onéreuse pour les finances du club ligérien. Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec le FC Metz, l’international sénégalais représentait en effet une belle option pour les Verts. Cependant, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard vont devoir changer leurs plans et tirer un trait sur cette piste.

ASSE Mercato : Opa Nguette file aux Émirats Arabes Unis

Libre après six saisons à Metz, Opa Nguette a trouvé preneur aux Émirats Arabes Unis. Arrivé en fin de contrat le 30 juin dernier, Opa Nguette n'avait pas été prolongé par le FC Metz, relégué en Ligue 2. Libre après six saisons chez les Grenats, l'attaquant de 28 ans a trouvé preneur dans le golfe persique. Le club émirati de Baniyas a annoncé mercredi la signature du Sénégalais pour une durée qui n’a pas été signifiée. Formé à Valenciennes, Opa Nguette va ainsi vivre sa première expérience professionnelle en dehors des frontières de son pays natal avec l'équipe basée à Abu Dhabi. Un coup dur pour l’AS Saint-Etienne qui devra envisager d’autres solutions pour renforcer son secteur offensif avant l’hiver.