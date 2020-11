Domino’s Ligue 2 : classements, résultats et infos mercato foot

Domino’s Ligue 2 : mercato hivernal et transferts d'été

Bien qu'elle n’il que deuxième championnat de football français, la Domino’s Ligue 2 est le principal convoyeur de joueurs pros vers les clubs de Ligue 1. Plusieurs équipes de l'élite française piochent tous les ans, au mercato de l'été comme au mercato d'hiver leurs nouveaux joueurs au sein des équipes de deuxième division française.

Avec Foot Sur 7, un accent est mis sur les formations de Ligue 2 afin de permettre aux lecteurs de se familiariser avec les meilleurs joueurs de celui-ci appelés à rejoindre l'élite après l'année de leur révélation. Suivez les matchs de Ligue 2 en live, gardez l'oeil sur les classements des équipes, des joueurs ainsi que les détails des matchs. Quelle équipe de Ligue 2 attire le plus de spectateurs au stade ? La réponse est sur chaque feuille de match où le nombre d’invités au stade est précisé. Le RC Lens est parfois en tête des affluences dans les stades grâce à la forte communauté de supporters Sang et Or. Toutes les infos foot L2 avec Foot sur 7 toute l'année.