ASSE Mercato : Un club de Ligue 1 voulait une pépite stéphanoise

Publié par Thomas G. le 08 septembre 2022 à 12:24





ASSE Mercato : Après un été mouvementé, l'AS Saint-Etienne a repris sa marche en avant grâce à un attaquant qui était très courtisé durant le mercato.

ASSE Mercato : Un buteur de l’AS Saint-Etienne intéressait la Ligue 1

L’ASSE a lancé sa saison grâce à une série de trois matches sans défaite. Les hommes de Laurent Batlles ne perdent plus et continuent de prendre des points. Une condition obligatoire si les Verts veulent finir dans les deux premiers au classement en fin de saison. L’amélioration des résultats de l’AS Saint-Etienne est en grande partie due au secteur offensif, l'ASSE a inscrit 10 buts sur les trois derniers matchs.

L’un des fers de lance de l’attaque stéphanoise, Jean-Philippe Krasso, confirme toutes les attentes placées en lui. L’attaquant de 25 ans est l’un des plus prolifiques du championnat, le buteur stéphanois a inscrit 7 buts en 7 matches cette saison. L’AS Saint-Etienne aurait pu ne pas profiter du talent de Jean-Philippe Krasso qui était très courtisé sur le marché des transferts. Plusieurs clubs, notamment des formations de Ligue 1, sont venus aux renseignements pour recruter l’attaquant français.

Prêté la saison dernière à l’AC Ajaccio, Jean-Philippe Krasso avait laissé une bonne impression sur l’Île de Beauté. Les dirigeants de l’ACA ont tenté de rapatrier le buteur de l'ASSE mais les Corses se sont heurtés à l’intransigeance des Stéphanois. L’AC Ajaccio privilégiait un nouveau prêt tandis que l’AS Saint-Etienne souhaitait une vente.

ASSE Mercato : L’ACA voulait Jean-Philippe Krasso

Les Corses, actuellement derniers de Ligue 1, souhaitaient recruter Jean-Philippe Krasso cet été et le directeur sportif de l’ACA, est revenu dans Corse-Matin sur les discussions entre les deux clubs. Johan Cavalli a déclaré : « Effectivement, on aurait voulu le conserver. Mais il fait partie d’un club qui est descendu, qui a un nom, qui a voulu vendre des joueurs à un montant élevé. Pour nous, c’était inenvisageable, on n’avait pas les moyens. » Le buteur de 25 ans est finalement rester à Saint-Etienne de quoi ravir les supporters de l'ASSE.