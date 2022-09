Barça Mercato : Une star du Bayern déclare sa flamme au FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 08 septembre 2022 à 17:54





Barça Mercato : Euphorique après la retentissante victoire face à Viktoria en Ligue des Champions, Barcelone a reçu un appel du pied d'une pépite du Bayern.

À une semaine du choc entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, les Blaugranas ont reçu un surprenant appel du pied cette semaine. Invité à parler de ses objectifs cette saison en Bavière, Jamal Musiala a également évoqué sa jeunesse. L’international allemand a déclaré au journal Bild : « Le FC Barcelone était mon équipe favorite, mon équipe préférée. J’avais un maillot Messi. Le milieu de terrain avec Xavi, Iniesta, Busquets me fascinait. J’ai toujours regardé leurs matchs encore et encore. »

Jamal Musiala est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. La déclaration de l’ancien prodige de Chelsea pourrait déclencher un intérêt du FC Barcelone. Le président Joan Laporta aime se renforcer avec des joueurs qui annoncent publiquement leur amour pour le FC Barcelone. Le club catalan, de nouveau ambitieux, pourrait se pencher sur la situation de l’international allemand. Les nouvelles capacités financières des Blaugranas leur permettrait de recruter Jamal Musiala. Dans le même temps, le milieu de la Nationalmannschaft pourrait être ouvert à l’idée d’évoluer sous les ordres de l’une de ses idoles. Après le dossier Robert Lewandowski cet été, le Barça et le Bayern Munich pourraient à nouveau se mettre à la table des négociations.

Barça Mercato : Jamal Musiala, un joueur à surveiller

Le Barça et le Bayern Munich vont s’affronter la semaine prochaine pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Un choc au sommet entre les deux leaders du Groupe C. Cette confrontation pourrait être décisive pour l’issue du « groupe de la mort ». Jamal Musiala sera l’un des joueurs à surveiller pour la nouvelle défense du Barça. L’international allemand pourrait jouer un mauvais tour à son ancien club de cœur. Cette rencontre sera l’occasion pour le FC Barcelone de voir si le mercato estival XXL a porté ses fruits.