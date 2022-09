Barça Mercato : Une belle signature actée au milieu grâce à Pjanic !

Publié par Thomas le 08 septembre 2022 à 11:54





Barça Mercato : Alors que Miralem Pjanic s'est engagé au Sharjah FC, le FC Barcelone va enfin pouvoir boucler une grosse signature dans son entrejeu.

Barça Mercato : Pjanic rejoint le Sharjah FC et débloque une prolongation

Les sourires sont de retour au FC Barcelone. Très bons en championnat, les hommes de Xavi se sont imposés avec la manière contre le Viktoria Plzen en Ligue des Champions (5-1) avec un Robert Lewandowski des grands soirs. Le serial buteur polonais a inscrit un triplé hier soir, portant un peu plus le club blaugrana vers sa rédemption. Mais le très bon travail des Catalans se passe aussi en dehors des terrains. À l’image de cet été, le Barça souhaite offrir une dynamique nouvelle à son effectif en recrutant à des postes clés mais également en dégraissant son effectif. Hier encore, Mateu Alemany a offert une porte de sortie à son milieu bosnien Miralem Pjanic.

En manque de temps de jeu, l’ex-Lyonnais s’est engagé pour deux saisons aux Emirats Arabes Unis, lui qui était ciblé cet été par l’ OL, l’ OM et l’OGC Nice. Mais cette signature va en parallèle permettre au FC Barcelone de pouvoir prolonger l’un de ses joyaux. Longtemps dans les petits papiers du Barça, la prolongation du milieu espagnol Gavi est enfin bouclée. Si le joueur de 18 ans avait depuis plusieurs mois donné son accord à ses dirigeants, ces derniers attendaient d’abord de libérer de la masse salariale au club pour acter cette signature. C'est désormais chose faite avec le départ de Miralem Pjanic.

Barça Mercato : Un contrat de 4 ans attend Gavi

Véritable révélation de la saison passée, le joyau espagnol Gavi faisait l’objet cet été de grosses convoitises en Europe. Si Manchester City, sous l’impulsion de Pep Guardiola, gardait un œil sur le milieu, c’est le Bayern Munich qui se montrait le plus insistant sur le dossier. Mais le joueur formé au FC Barcelone a plusieurs fois détourné ces avances, clamant haut et fort son souhait de poursuivre au Camp Nou. Une histoire d’amour qui devrait se sceller ces prochains jours comme le révèle le Mundo Deportivo. Le quotidien catalan évoque une prolongation de 4 ans pour le natif de Los Palacios y Villafranca, où sa clause passera à 1 milliard d’euros. Avec le départ de Riqui Puig, Gavi endossera le numéro 8, le même qu’un certain Xavi lors de ses belles années Barça.