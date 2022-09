PSG Mercato : Florentino Pérez répond à l’appel du pied de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2022 à 15:24





PSG Mercato : Après avoir prolongé au Paris SG cet été, Kylian Mbappé pense toujours au Real Madrid. Mais Florentino Pérez semble avoir d’autres priorités.

PSG Mercato : Kylian Mbappé fait un pas vers le Real Madrid

Grande priorité de Florentino Pérez, qui croyait avoir déjà tout bouclé avec son entourage, Kylian Mbappé a finalement pris la résolution de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin dernier, l’attaquant de 23 ans a paraphé un nouveau bail avec le club de la capitale jusqu’en juin 2023, snobant ainsi le Real Madrid. Néanmoins, l’espoir de voir un jour l’international français de 23 ans chez les Merengues n’est pas complètement éteint comme il l’a affirmé lui-même au cours d’une interview accordée au New York Times mardi.

« On ne sait jamais ce qui va se passer. Je n’y suis jamais allé, mais j’ai l’impression que c’est ma maison ou quelque chose comme ça », a déclaré le numéro 7 du PSG, ouvrant ainsi grandement les bras au Champion d’Espagne en vue du prochain mercato estival. Une option qui ne semble pas pour le moment être une priorité pour les dirigeants madrilènes.

PSG Mercato : Florentino Pérez prêt à snober Mbappé en 2023 ?

D’après les informations de La Defensa Central, le Real Madrid, échaudé par les refus à répétition de Kylian Mbappé, ne serait plus vraiment chaud à l’idée de tenter une nouvelle offensive pour le recruter. En effet, le média espagnol explique que pour les années à venir, les priorités de Florentino Pérez se nommeraient Endrick et Erling Haaland pour renforcer le secteur offensif des Merengues. La Defensa Central précise toutefois que le Real Madrid n’a pas totalement fait une croix sur Mbappé, mais Florentino Pérez ne compte pas revenir à la charge dans ce dossier avant l’été 2025 et la fin de son engagement actuel avec le Paris SG. L’enfant de Bondy est donc fixé sur son avenir avec la formation espagnole.